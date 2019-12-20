В России в два раза снизится нештрафуемый порог превышения скорости

Повышение порога будет происходить, скорее всего, в режиме пилотных зон, уточнил Акимов. «Мы внесем предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов», — добавил он. После, по его словам, будут изучены результаты нововведения. Ежегодно сниженный порог позволит только в городах спасти более 1800 жизней людей, сказал Акимов.