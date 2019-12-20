В России в два раза снизится нештрафуемый порог превышения скорости
В России нештрафуемый порог превышения скорости снизят с 20 до 10 км/ч, заявил вице-премьер Максим Акимов (его слова передает РИА «Новости»). По его словам, нештрафуемое превышение скорости в 10 км/ч введут постепенно. Соответствующую идею одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
По словам Акимова, ни в одной стране мира, считающей себя цивилизованной, нет такого большого нештрафуемого порога превышения скорости.
Установленные на дорогах камеры позволяют технически наказывать водителей за небольшое превышение скоростного порога, отметил вице-премьер. По его словам, сейчас водители мысленно или интуитивно прибавляют к скоростному ограничению 20 км/ч и считают такое нарушение дозволенным.
Повышение порога будет происходить, скорее всего, в режиме пилотных зон, уточнил Акимов. «Мы внесем предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов», — добавил он. После, по его словам, будут изучены результаты нововведения. Ежегодно сниженный порог позволит только в городах спасти более 1800 жизней людей, сказал Акимов.
Он пообещал, что соответствующие законодательные решения будут приняты в течение 2020 г.