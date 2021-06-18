ГИБДД назвала самые аварийные магистрали Москвы

«По итогам анализа самой аварийной стала Московская кольцевая автодорога», – говорится в сообщении. С января по май в результате ДТП на МКАД погибли 20 человек. При этом количество аварий на МКАД уменьшилось на 6,2%, а количество погибших и раненых в них людей – на 39,4% и 12,9% соответственно.