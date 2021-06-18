ГИБДД назвала самые аварийные магистрали Москвы
Самой аварийной магистралью Москвы по итогам пяти месяцев 2021 г. стала МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
«По итогам анализа самой аварийной стала Московская кольцевая автодорога», – говорится в сообщении. С января по май в результате ДТП на МКАД погибли 20 человек. При этом количество аварий на МКАД уменьшилось на 6,2%, а количество погибших и раненых в них людей – на 39,4% и 12,9% соответственно.
Наиболее аварийными также признаны Кутузовский проспект и Варшавское шоссе, на каждом из которых за этот период погибли по четыре человека. Кроме того, трое погибших в ДТП зарегистрировано на Ленинградском шоссе.
Основными причинами, сопутствующими этим авариям, стали несоответствие скорости условиям движения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу и остановка на магистрали в полосе движения.