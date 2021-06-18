Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Авто

ГИБДД назвала самые аварийные магистрали Москвы

Ведомости

Самой аварийной магистралью Москвы по итогам пяти месяцев 2021 г. стала МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По итогам анализа самой аварийной стала Московская кольцевая автодорога», – говорится в сообщении. С января по май в результате ДТП на МКАД погибли 20 человек. При этом количество аварий на МКАД уменьшилось на 6,2%, а количество погибших и раненых в них людей – на 39,4% и 12,9% соответственно.

Наиболее аварийными также признаны Кутузовский проспект и Варшавское шоссе, на каждом из которых за этот период погибли по четыре человека. Кроме того, трое погибших в ДТП зарегистрировано на Ленинградском шоссе.

Основными причинами, сопутствующими этим авариям, стали несоответствие скорости условиям движения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу и остановка на магистрали в полосе движения.

Ранее по теме: МВД назвало лидеров по числу ДТП среди иностранцев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных