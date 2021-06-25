В России утвердили новую схему получения и обжалования штрафов ГИБДД
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о получении и обжаловании штрафов ГИБДД, выписанных за нарушения, зафиксированные дорожными камерами, через портал госуслуг. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. В нем прописаны технические требования обжалования решений об административных правонарушениях в указанной сфере с помощью обозначенной электронной платформы.
Кроме того, документ устанавливает новые нормы получения подобных штрафов. Так, соответствующее постановление, направленное через портал госуслуг, будет считаться врученным человеку на следующий день после поступления в систему, даже если сам предполагаемый нарушитель его не увидел. Норма касается только лиц, отказавшихся от получения штрафов по обычной почте.
Если же человек согласился получать выписки из ГИБДД обоими способами, то постановление о нарушении будет считаться врученным, если пользователь зашел на госуслуги в течение семи дней. При этом неважно, с какой целью был осуществлен вход в систему. Однако, когда водитель более долгое время не появляется на платформе, штраф ему доставят в привычном бумажном виде.
Пользователь может также отказаться от получения штрафов через портал госуслуг. Впоследствии при желании он вправе изменить свое решение, дав соответствующее согласие через личный кабинет.