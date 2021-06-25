В России утвердили новую схему получения и обжалования штрафов ГИБДД

Если же человек согласился получать выписки из ГИБДД обоими способами, то постановление о нарушении будет считаться врученным, если пользователь зашел на госуслуги в течение семи дней. При этом неважно, с какой целью был осуществлен вход в систему. Однако, когда водитель более долгое время не появляется на платформе, штраф ему доставят в привычном бумажном виде.