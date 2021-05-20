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Минюст предложил упростить взыскание штрафов за нарушения ПДД

Ведомости

Министерство юстиции предложило упростить взыскание просроченных штрафов за нарушение ПДД и списывать деньги с банковского счета должника без участия судебных приставов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы министерства Евгения Забарчука.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — рассказал Забарчук.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко пояснил, что судебные приставы смогут без возбуждения исполнительного производства списывать деньги со счета должника, если сумма долга не превышает 10 тыс. руб. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ранее пояснили, что изменение механизма списания долга не означает, что деньги будут автоматически списывать без уведомления должника.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФССП писал, что судебные приставы в 2020 г. взыскали с россиян неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 14,5 млрд руб.

Ранее по теме: Долги российских водителей по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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