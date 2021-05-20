Минюст предложил упростить взыскание штрафов за нарушения ПДД
Министерство юстиции предложило упростить взыскание просроченных штрафов за нарушение ПДД и списывать деньги с банковского счета должника без участия судебных приставов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы министерства Евгения Забарчука.
«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — рассказал Забарчук.
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко пояснил, что судебные приставы смогут без возбуждения исполнительного производства списывать деньги со счета должника, если сумма долга не превышает 10 тыс. руб. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ранее пояснили, что изменение механизма списания долга не означает, что деньги будут автоматически списывать без уведомления должника.
До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФССП писал, что судебные приставы в 2020 г. взыскали с россиян неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 14,5 млрд руб.