Минюст предложил упростить взыскание штрафов за нарушения ПДД

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко пояснил, что судебные приставы смогут без возбуждения исполнительного производства списывать деньги со счета должника, если сумма долга не превышает 10 тыс. руб. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ранее пояснили, что изменение механизма списания долга не означает, что деньги будут автоматически списывать без уведомления должника.