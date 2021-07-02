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Автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили во втором полугодии

Ведомости

Рост цен на автомобили в России продолжится во второй половине 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на официальных представителей автодилерских центров «Рольф» и «Авилон».

«Рост цен на новые автомобили не останавливается, в частности, на ряд моделей цены повышались в течение июня, на некоторые повышение произошло с 1 июля. Можно прогнозировать, что постепенный рост цен будет продолжаться и в последующие месяцы», — сказал представитель «Рольф». При этом, по его словам, сохранится дефицит некоторых моделей новых автомобилей. В результате становится выгоднее покупка машины с пробегом, так как на вторичном рынке более низкие цены и отсутствует дефицит авто.

Дальнейшего увеличения цен на автомобили ожидают и в «Авилоне». Это может произойти из-за дефицита новых машин, инфляции и колебания курса валют по отношению к рублю. По словам представителя компании, за первое полугодие 2021 г. цены на новые авто выросли в среднем на 5-10% в зависимости от марки, модели и комплектации. Наибольший рост был зафиксирован у Fiat Doblo – от 9,6% до 13,2%. При этом ряд люксовых брендов, таких как Aston Martin, Ferrari и Maserati, не увеличивали стоимость.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – мае 2021 г. выросли на 38,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 663 312 единиц. Прогноз АЕБ на 2021 г. предполагает рост рынка лишь на 2,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных