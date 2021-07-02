Автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили во втором полугодии
«Рост цен на новые автомобили не останавливается, в частности, на ряд моделей цены повышались в течение июня, на некоторые повышение произошло с 1 июля. Можно прогнозировать, что постепенный рост цен будет продолжаться и в последующие месяцы», — сказал представитель «Рольф». При этом, по его словам, сохранится дефицит некоторых моделей новых автомобилей. В результате становится выгоднее покупка машины с пробегом, так как на вторичном рынке более низкие цены и отсутствует дефицит авто.
Дальнейшего увеличения цен на автомобили ожидают и в «Авилоне». Это может произойти из-за дефицита новых машин, инфляции и колебания курса валют по отношению к рублю. По словам представителя компании, за первое полугодие 2021 г. цены на новые авто выросли в среднем на 5-10% в зависимости от марки, модели и комплектации. Наибольший рост был зафиксирован у Fiat Doblo – от 9,6% до 13,2%. При этом ряд люксовых брендов, таких как Aston Martin, Ferrari и Maserati, не увеличивали стоимость.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – мае 2021 г. выросли на 38,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 663 312 единиц. Прогноз АЕБ на 2021 г. предполагает рост рынка лишь на 2,1%.