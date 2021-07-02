Автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили во втором полугодии

Дальнейшего увеличения цен на автомобили ожидают и в «Авилоне». Это может произойти из-за дефицита новых машин, инфляции и колебания курса валют по отношению к рублю. По словам представителя компании, за первое полугодие 2021 г. цены на новые авто выросли в среднем на 5-10% в зависимости от марки, модели и комплектации. Наибольший рост был зафиксирован у Fiat Doblo – от 9,6% до 13,2%. При этом ряд люксовых брендов, таких как Aston Martin, Ferrari и Maserati, не увеличивали стоимость.