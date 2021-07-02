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Продажи «АвтоВАЗа» за первое полугодие выросли на 51%

Ведомости

Продажи «АвтоВАЗа» в России в первом полугодии 2021 г. выросли на 51% до 200 219 автомобилей, рост к «доковидному» 2019 г. составил 15%, следует из сообщения компании.

«Несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию и дефицит импортных компонентов, с января по июнь в России было продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа». 

В июне было продано 40 096 автомобилей, что на 43,1% больше к июню 2020 г. и +30,3% по сравнению с июнем 2019 г., отмечает компания. Основным драйвером продаж остается семейство Lada Granta.

«Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей Lada на фоне общего оживления рынка. Этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто», — отметил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных