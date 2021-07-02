Продажи «АвтоВАЗа» за первое полугодие выросли на 51%

«Несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию и дефицит импортных компонентов, с января по июнь в России было продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».