Продажи «АвтоВАЗа» за первое полугодие выросли на 51%
Продажи «АвтоВАЗа» в России в первом полугодии 2021 г. выросли на 51% до 200 219 автомобилей, рост к «доковидному» 2019 г. составил 15%, следует из сообщения компании.
«Несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию и дефицит импортных компонентов, с января по июнь в России было продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
В июне было продано 40 096 автомобилей, что на 43,1% больше к июню 2020 г. и +30,3% по сравнению с июнем 2019 г., отмечает компания. Основным драйвером продаж остается семейство Lada Granta.
«Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей Lada на фоне общего оживления рынка. Этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто», — отметил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.