Путин предложил продлить трассу Москва — Казань до Тюмени и Челябинска
Президент России Владимир Путин во время разговора с вице-премьером Маратом Хуснуллиным на открытии участка ЦКАД предложил подумать о продлении автомобильной трассы Москва — Казань до Тюмени и Челябинска.
«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» — цитирует ТАСС Путина.
«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас — закон, все сделаем», — ответил вице-премьер.
Президент отметил, что трасса Москва — Казань является очень важным проектом для всей страны. Хуснуллин, в свою очередь, подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в возможности реализовать данный проект.
Ранее Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.
Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В конце апреля 2021 г. президент Путин заявил, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Теперь дата окончания строительства трассы назначена на 2024 г. На строительство участка от Казани до Екатеринбурга планируется выделить 260 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.