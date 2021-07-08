Путин предложил продлить трассу Москва — Казань до Тюмени и Челябинска

Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В конце апреля 2021 г. президент Путин заявил, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Теперь дата окончания строительства трассы назначена на 2024 г. На строительство участка от Казани до Екатеринбурга планируется выделить 260 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.