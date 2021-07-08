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Путин предложил продлить трассу Москва — Казань до Тюмени и Челябинска

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время разговора с вице-премьером Маратом Хуснуллиным на открытии участка ЦКАД предложил подумать о продлении автомобильной трассы Москва — Казань до Тюмени и Челябинска.

«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» — цитирует ТАСС Путина.

«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас — закон, все сделаем», — ответил вице-премьер.

Президент отметил, что трасса Москва — Казань является очень важным проектом для всей страны. Хуснуллин, в свою очередь, подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в возможности реализовать данный проект.

Ранее Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.

Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В конце апреля 2021 г. президент Путин заявил, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Теперь дата окончания строительства трассы назначена на 2024 г. На строительство участка от Казани до Екатеринбурга планируется выделить 260 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

Ранее по теме: Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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