Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург

Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В конце апреля 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Это, по словам Путина, обеспечило бы «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала». Теперь дата окончания строительства трассы назначена на 2024 г.