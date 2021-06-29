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Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург

Ведомости

При строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Еще одним проектом развития скоростных автотрасс России является автодорога М12. Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения» — написал Хуснуллин на странице в Instagram.

Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В конце апреля 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Это, по словам Путина, обеспечило бы «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала». Теперь дата окончания строительства трассы назначена на 2024 г.

На строительство участка от Казани до Екатеринбурга планируется выделить 260 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. В «Автодоре» заявили, что трасса Москва-Екатеринбург будет адаптирована под проезд беспилотных автомобилей.

Ранее по теме: «Автодор» допустил продление трассы Москва — Екатеринбург до Омска или Краснодара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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