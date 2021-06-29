Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург
При строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Еще одним проектом развития скоростных автотрасс России является автодорога М12. Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения» — написал Хуснуллин на странице в Instagram.
Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В конце апреля 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Это, по словам Путина, обеспечило бы «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала». Теперь дата окончания строительства трассы назначена на 2024 г.
На строительство участка от Казани до Екатеринбурга планируется выделить 260 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. В «Автодоре» заявили, что трасса Москва-Екатеринбург будет адаптирована под проезд беспилотных автомобилей.