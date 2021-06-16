«Автодор» допустил продление трассы Москва — Екатеринбург до Омска или Краснодара

«Первый (вариант продления. — прим.ред.) — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй — развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара», — сказал Петушенко. Комментируя второй, южный вариант продления, он отметил, что сегодня «путь с Урала на юг — это перепробеги в 400 км»