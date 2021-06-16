«Автодор» допустил продление трассы Москва — Екатеринбург до Омска или Краснодара
Трассу М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург) в 2023 г. могут начать продлевать до Омска и дальше в Сибирь или в сторону Краснодара. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «РИА Новости».
«Первый (вариант продления. — прим.ред.) — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй — развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара», — сказал Петушенко. Комментируя второй, южный вариант продления, он отметил, что сегодня «путь с Урала на юг — это перепробеги в 400 км»
«Ключевая задача по большому счету в 2023 году начать новый проект (продления трассы Москва-Екатеринбург. — прим.ред.)»,— сказал Петушенко.
Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог.
В конце апреля 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию, что высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Это, по словам Путина, обеспечило бы «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала». Теперь 2024 г. значится датой окончания строительства продленной до Екатеринбурга трассы.
На строительство участка от Казани до Екатеринбурга планируется выделить 260 млрд руб., которые изыщут, как пояснил президент, из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Позже в «Автодоре» заявили, что трасса Москва-Екатеринбург будет адаптирована под проезд беспилотных автомобилей.