Трасса M-12 Москва—Екатеринбург будет адаптирована под беспилотники
Строящаяся трасса М-12 Москва-Казань-Екатеринбург будет адаптирована под проезд беспилотных автомобилей, сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко в эфире радио «Автодор».
«Мы вообще дороги проектируем с учетом того, чтобы можно было пользоваться беспилотниками», — цитирует ТАСС Петушенко. По его словам, на этой трассе строятся только дороги первой технической категории. Они позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км в час, а также использовать технологические новшества, в том числе беспилотники.
В ноябре прошлого года компания «Эварго» впервые протестировала беспилотный грузовик EVO-1 на водородном топливе на участке «умной» дороги ЦКАД-3. А в сентябре 2020 г. компания «Яндекс» сообщила, что выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию – Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) – и дополнительно инвестирует в ее развитие $150 млн.