Трасса M-12 Москва—Екатеринбург будет адаптирована под беспилотники

«Мы вообще дороги проектируем с учетом того, чтобы можно было пользоваться беспилотниками», — цитирует ТАСС Петушенко. По его словам, на этой трассе строятся только дороги первой технической категории. Они позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км в час, а также использовать технологические новшества, в том числе беспилотники.