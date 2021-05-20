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Трасса M-12 Москва—Екатеринбург будет адаптирована под беспилотники

Ведомости

Строящаяся трасса М-12 Москва-Казань-Екатеринбург будет адаптирована под проезд беспилотных автомобилей, сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко в эфире радио «Автодор».

«Мы вообще дороги проектируем с учетом того, чтобы можно было пользоваться беспилотниками», — цитирует ТАСС Петушенко. По его словам, на этой трассе строятся только дороги первой технической категории. Они позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км в час, а также использовать технологические новшества, в том числе беспилотники.

В ноябре прошлого года компания «Эварго» впервые протестировала беспилотный грузовик EVO-1 на водородном топливе на участке «умной» дороги ЦКАД-3. А в сентябре 2020 г. компания «Яндекс» сообщила, что выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию – Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) – и дополнительно инвестирует в ее развитие $150 млн.

Ранее по теме: «Яндекс» инвестирует еще $150 млн в беспилотники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных