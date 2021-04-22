Строящуюся скоростную автотрассу М12 (Москва – Казань) продлят до Екатеринбурга

«Нужно форсировать уже идущее строительство автомагистрали Москва – Казань – и, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 г. с учетом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург (М11) и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть [России] – от Балтики до Урала», – сказал президент.