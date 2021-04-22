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Строящуюся скоростную автотрассу М12 (Москва – Казань) продлят до Екатеринбурга

Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля
Денис Ильюшенков
Ввод в строй всей магистрали от Москвы до Екатеринбурга сократит общее время в пути в два раза /Vladimir Zhabrikov / URA.RU / TASS

Строящаяся новая скоростная автотрасса М12 (Москва – Казань) будет продлена до Екатеринбурга. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля

«Нужно форсировать уже идущее строительство автомагистрали Москва – Казань – и, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 г. с учетом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург (М11) и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть [России] – от Балтики до Урала», – сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных