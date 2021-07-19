Мишустин анонсировал создание в России линейки отечественных электромобилей
Собственная линейка электромобилей будет создана в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах», – сказал Мишустин.
По его словам, власти также будут продвигать высокотехнологичные проекты в сферах микроэлектроники, беспроводной связи и разработки новых материалов, создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов.
Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени компания может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг готов к сотрудничеству с Маском «в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости». Технологии, которыми обладают российские производители электромобилей, не дают возможности снизить цены на них до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, «который в России пока не столь велик», отметил министр.