Мишустин анонсировал создание в России линейки отечественных электромобилей

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени компания может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг готов к сотрудничеству с Маском «в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости». Технологии, которыми обладают российские производители электромобилей, не дают возможности снизить цены на них до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, «который в России пока не столь велик», отметил министр.