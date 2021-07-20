«АвтоВАЗ» выпустит пять новых автомобилей в ближайшие четыре года
«Впереди нас ждут четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — сказал он.
1 июля концерн сообщил, что продажи «АвтоВАЗа» в России в первом полугодии 2021 г. выросли на 51% до 200 219 автомобилей, а в сравнении с «доковидным» 2019 г. рост составил 15%.
В июне текущего года Николя Мор заявил о планах перевести автомобили Lada в более высокий ценовой сегмент. Первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., вторым – от 1,2 млн руб. Lada будет предоставлять потребителям «хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги», отметил он.