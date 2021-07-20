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«АвтоВАЗ» выпустит пять новых автомобилей в ближайшие четыре года

Ведомости

Концерн «АвтоВАЗ» в течение ближайших четырех лет выпустит пять новых автомобилей Lada, сообщил президент компании Николя Мор в видеообращении по случаю 55-летия «АвтоВАЗа».

«Впереди нас ждут четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — сказал он.

1 июля концерн сообщил, что продажи «АвтоВАЗа» в России в первом полугодии 2021 г. выросли на 51% до 200 219 автомобилей, а в сравнении с «доковидным» 2019 г. рост составил 15%.

В июне текущего года Николя Мор заявил о планах перевести автомобили Lada в более высокий ценовой сегмент. Первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., вторым – от 1,2 млн руб. Lada будет предоставлять потребителям «хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги», отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных