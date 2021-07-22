Mercedes-Benz сообщил о полном переходе на электромобили к 2030 году

Отмечается, что в переходный период — с 2022 по 2030 г. — Mercedes-Benz вложит 40 млрд евро в реализацию этих целей. Уже с 2025 г. вся новая архитектура машин компании будет электрической. Таким образом, у клиентов будет возможность выбрать полностью электрическую альтернативу для любой модели.