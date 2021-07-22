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Mercedes-Benz сообщил о полном переходе на электромобили к 2030 году

Ведомости

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует к концу текущего десятилетия полностью перейти на производство электромобилей. Об этом говорится в официальном сообщении концерна Daimler, в который входит компания.

«Mercedes-Benz готовится полностью перейти на электричество к концу десятилетия, если позволят рыночные условия. Перейдя к производству только электромобилей, ведущая мировая компания по созданию люксовых автомобилей приблизится к будущему», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в переходный период — с 2022 по 2030 г. — Mercedes-Benz вложит 40 млрд евро в реализацию этих целей. Уже с 2025 г. вся новая архитектура машин компании будет электрической. Таким образом, у клиентов будет возможность выбрать полностью электрическую альтернативу для любой модели.

Из заявления следует, что в прошлом году компания планировала, чтобы к 2025 г. 25% выпускаемых машин были гибридными или электрическими. Теперь же предполагается увеличение данного показателя до 50%.

В презентации Mercedes-Benz говорится, что в основе новинок могут быть три разных платформы — MB.EA, AMG.EA и VAN.EA. Кроме того, для достижения поставленных задач компания построит восемь заводов по всему миру.

В прошлом году чистая прибыль Daimler составила 4 млрд евро против 2,7 млрд евро в 2019 г. При этом количество проданных автомобилей упало на 15% до 2,84 млн. Отмечалось, что повышение прибыли обусловлено сокращением издержек, а также восстановлением во втором полугодии продаж наиболее дорогих автомобилей Mercedes-Benz.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных