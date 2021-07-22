Mercedes-Benz сообщил о полном переходе на электромобили к 2030 году
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует к концу текущего десятилетия полностью перейти на производство электромобилей. Об этом говорится в официальном сообщении концерна Daimler, в который входит компания.
«Mercedes-Benz готовится полностью перейти на электричество к концу десятилетия, если позволят рыночные условия. Перейдя к производству только электромобилей, ведущая мировая компания по созданию люксовых автомобилей приблизится к будущему», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в переходный период — с 2022 по 2030 г. — Mercedes-Benz вложит 40 млрд евро в реализацию этих целей. Уже с 2025 г. вся новая архитектура машин компании будет электрической. Таким образом, у клиентов будет возможность выбрать полностью электрическую альтернативу для любой модели.
Из заявления следует, что в прошлом году компания планировала, чтобы к 2025 г. 25% выпускаемых машин были гибридными или электрическими. Теперь же предполагается увеличение данного показателя до 50%.
В презентации Mercedes-Benz говорится, что в основе новинок могут быть три разных платформы — MB.EA, AMG.EA и VAN.EA. Кроме того, для достижения поставленных задач компания построит восемь заводов по всему миру.
В прошлом году чистая прибыль Daimler составила 4 млрд евро против 2,7 млрд евро в 2019 г. При этом количество проданных автомобилей упало на 15% до 2,84 млн. Отмечалось, что повышение прибыли обусловлено сокращением издержек, а также восстановлением во втором полугодии продаж наиболее дорогих автомобилей Mercedes-Benz.