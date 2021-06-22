Аналитики фиксируют рост продаж люксовых автомобилей второй месяц подряд

Рынок новых автомобилей сегмента люкс с октября прошлого года испытывал падение, этот тренд изменил апрель 2021 г., когда продажи выросли на 86%. При этом с начала года в России суммарно было приобретено 359 автомобилей люксового сегмента, что на 15% меньше, чем в январе – мае прошлого года (422 шт.)