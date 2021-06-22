Аналитики фиксируют рост продаж люксовых автомобилей второй месяц подряд
Продажи люксовых автомобилей в России в мае 2021 г. выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики агентства «Автостат». В мае в стране было продано 97 люксовых автомобилей.
Рост продаж связан с низкой базой мая прошлого года, отмечают аналитики. Прошлой весной большинство автосалонов было закрыто из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Рынок новых автомобилей сегмента люкс с октября прошлого года испытывал падение, этот тренд изменил апрель 2021 г., когда продажи выросли на 86%. При этом с начала года в России суммарно было приобретено 359 автомобилей люксового сегмента, что на 15% меньше, чем в январе – мае прошлого года (422 шт.)
Лидером продаж в мае стали автомобили марки Bentley - 39 машин (рост в 2,8 раза), Rolls-Royce - в 29 автомобилей (рост в 3,2 раза), замыкает тройку лидеров Ferrari — 11 штук (рост в 11 раз). Следом идут Lamborghini — девять штук (-31%), Mercedes-Benz Maybach S-Class — шесть штук (-50%) и по одной – Aston Martin, Maserati и Aurus.
Традиционно больше всего люксовых машин было куплено в Москве (57 автомобилей), в Санкт-Петербурге было куплено 7 автомобилей, в Московской области – 7, в Краснодарском крае – 5, в Свердловской области и Ханты-Мансийском АО – по 2. Еще в 17 субъектах России было куплено по одному автомобилю сегмента люкс.