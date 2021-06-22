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Аналитики фиксируют рост продаж люксовых автомобилей второй месяц подряд

Ведомости

Продажи люксовых автомобилей в России в мае 2021 г. выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики агентства «Автостат». В мае в стране было продано 97 люксовых автомобилей. 

Рост продаж связан с низкой базой мая прошлого года, отмечают аналитики. Прошлой весной большинство автосалонов было закрыто из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

Рынок новых автомобилей сегмента люкс с октября прошлого года испытывал падение, этот тренд изменил апрель 2021 г., когда продажи выросли на 86%. При этом с начала года в России суммарно было приобретено 359 автомобилей люксового сегмента, что на 15% меньше, чем в январе – мае прошлого года (422 шт.) 

Лидером продаж в мае стали автомобили марки Bentley - 39 машин (рост в 2,8 раза), Rolls-Royce - в 29 автомобилей (рост в 3,2 раза), замыкает тройку лидеров Ferrari — 11 штук (рост в 11 раз). Следом идут Lamborghini — девять штук (-31%), Mercedes-Benz Maybach S-Class — шесть штук (-50%) и по одной – Aston Martin, Maserati и Aurus.

Традиционно больше всего люксовых машин было куплено в Москве (57 автомобилей), в Санкт-Петербурге было куплено 7 автомобилей, в Московской области –  7, в Краснодарском крае – 5, в Свердловской области и Ханты-Мансийском АО – по 2. Еще в 17 субъектах России было куплено по одному автомобилю сегмента люкс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных