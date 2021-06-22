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Продажи электромобилей в России выросли в 7 раз

Покупатели хотят успеть до того, как поднимутся ввозные пошлины
Денис Ильюшенков
Рынок электромобилей в России остается очень маленьким /Максим Стулов / Ведомости

Объем рынка новых электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2021 г. составил 650 шт., что в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 г., и в 5,5 раза больше, чем за тот же период доковидного 2019 года, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». При этом в мае 2021 г. продажи выросли в 10 раз к маю 2020 г. и в 5,5 раза к маю 2019 г. Всего за прошлый месяц было продано 148 электромобилей. Причем 60% из них пришлось на две модели – Porsche Taycan стоимостью от 6,78 млн руб. и Audi e-tron, за который придется выложить не меньше 6,35 млн руб.

Рынок электромобилей в России остается очень маленьким и даже его рост в разы не позволяет говорить о прорыве в этой части, сказал «Ведомостям» аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA), продажи электромобилей в Евросоюзе по итогам I квартала 2021 г. выросли на 59% и достигли отметки в 146 200 шт. Германия остается крупнейшим рынком для электромобилей в Европе – за квартал там было продано 64 800 единиц автотехники с электрическим двигателем (+149% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных