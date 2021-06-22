Продажи электромобилей в России выросли в 7 раз

Объем рынка новых электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2021 г. составил 650 шт., что в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 г., и в 5,5 раза больше, чем за тот же период доковидного 2019 года, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». При этом в мае 2021 г. продажи выросли в 10 раз к маю 2020 г. и в 5,5 раза к маю 2019 г. Всего за прошлый месяц было продано 148 электромобилей. Причем 60% из них пришлось на две модели – Porsche Taycan стоимостью от 6,78 млн руб. и Audi e-tron, за который придется выложить не меньше 6,35 млн руб.