Дорожные камеры начнут фиксировать машины с выключенными фарами

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы», — сказал он.