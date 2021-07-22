Дорожные камеры начнут фиксировать машины с выключенными фарами
Дорожные камеры осенью начнут фиксировать автомобили, которые ездят без ходовых огней и ближнего света фар, нарушая тем самым правила дорожного движения, сообщает Autonews. Информацию об этом подтвердил генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин.
«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы», — сказал он.
Распознавать подобные нарушения с помощью нейросети позволят комплексы, разработанные в «Астралабе». В целом технология станет доступна в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.
Ласкин уточнил, что установка новых комплексов в данном случае не потребуется, поскольку разработчики «дообучат» существующую нейросеть. На данный момент работы находятся на финальном этапе.
Ласкин добавил, что, согласно правилам, машины должны ездить с ближним светом в любое время суток. В соответствии со ст. 12.20 КоАП, штраф за неисполнение этого требования составляет 500 руб.