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Дорожные камеры начнут фиксировать машины с выключенными фарами

Ведомости

Дорожные камеры осенью начнут фиксировать автомобили, которые ездят без ходовых огней и ближнего света фар, нарушая тем самым правила дорожного движения, сообщает Autonews. Информацию об этом подтвердил генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин.

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы», — сказал он.

Распознавать подобные нарушения с помощью нейросети позволят комплексы, разработанные в «Астралабе». В целом технология станет доступна в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.

Ласкин уточнил, что установка новых комплексов в данном случае не потребуется, поскольку разработчики «дообучат» существующую нейросеть. На данный момент работы находятся на финальном этапе.

Ласкин добавил, что, согласно правилам, машины должны ездить с ближним светом в любое время суток. В соответствии со ст. 12.20 КоАП, штраф за неисполнение этого требования составляет 500 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных