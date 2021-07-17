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МВД намерено до конца года внедрить систему для розыска машин по всей России

Ведомости

МВД России планирует в своих подразделениях по всей стране до конца года внедрить систему «Паутина», помощью которой, в том числе, полицейские могут отследить угнанный или покинувший место ДТП автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года», — сообщили там.

В апреле МВД запустило «Паутину» в Центральном федеральном округе (ЦФО), писал «Коммерсантъ», прежде такой сервис работал только в Москве. 

Издание тогда обращало внимание на то, что центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД раньше использовали разный софт, поэтому для отслеживания машины, угнанной в Московской области и покинувшей регион, полицейским приходилось запрашивать помощь коллег из других регионов, чтобы отследить автомобиль. Отмечалось также, что компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.

Ранее по теме: МВД запустило систему отслеживания угнанных автомобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных