МВД намерено до конца года внедрить систему для розыска машин по всей России
МВД России планирует в своих подразделениях по всей стране до конца года внедрить систему «Паутина», помощью которой, в том числе, полицейские могут отследить угнанный или покинувший место ДТП автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года», — сообщили там.
В апреле МВД запустило «Паутину» в Центральном федеральном округе (ЦФО), писал «Коммерсантъ», прежде такой сервис работал только в Москве.
Издание тогда обращало внимание на то, что центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД раньше использовали разный софт, поэтому для отслеживания машины, угнанной в Московской области и покинувшей регион, полицейским приходилось запрашивать помощь коллег из других регионов, чтобы отследить автомобиль. Отмечалось также, что компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.