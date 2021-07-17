МВД намерено до конца года внедрить систему для розыска машин по всей России

Издание тогда обращало внимание на то, что центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД раньше использовали разный софт, поэтому для отслеживания машины, угнанной в Московской области и покинувшей регион, полицейским приходилось запрашивать помощь коллег из других регионов, чтобы отследить автомобиль. Отмечалось также, что компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.