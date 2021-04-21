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МВД запустило систему отслеживания угнанных автомобилей

Ведомости

МВД запустило в Центральном федеральном округе (ЦФО) систему «Паутина», с помощью которой полицейские могут отследить угнанный или покинувший место ДТП автомобиль, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства. Ранее такая система работала только в московском регионе.

Издание пояснило, что центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД раньше использовали разный софт, поэтому для отслеживания машины, угнанной в Московской области и покинувшей регион, полицейским приходилось запрашивать помощь коллег из других регионов, чтобы отследить автомобиль.

Несколько собеседников издания, знакомых с работой «Паутины», рассказали, что благодаря системе полицейские могут отследить, например, угнанный в Воронеже автомобиль до границ Тверской области. По данным источника, компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.

По данным издания, к декабрю «Паутину» должны запустить еще в нескольких десятках регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных