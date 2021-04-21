МВД запустило систему отслеживания угнанных автомобилей

МВД запустило в Центральном федеральном округе (ЦФО) систему «Паутина», с помощью которой полицейские могут отследить угнанный или покинувший место ДТП автомобиль, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства. Ранее такая система работала только в московском регионе.