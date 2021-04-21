МВД запустило систему отслеживания угнанных автомобилей
МВД запустило в Центральном федеральном округе (ЦФО) систему «Паутина», с помощью которой полицейские могут отследить угнанный или покинувший место ДТП автомобиль, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства. Ранее такая система работала только в московском регионе.
Издание пояснило, что центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД раньше использовали разный софт, поэтому для отслеживания машины, угнанной в Московской области и покинувшей регион, полицейским приходилось запрашивать помощь коллег из других регионов, чтобы отследить автомобиль.
Несколько собеседников издания, знакомых с работой «Паутины», рассказали, что благодаря системе полицейские могут отследить, например, угнанный в Воронеже автомобиль до границ Тверской области. По данным источника, компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.
По данным издания, к декабрю «Паутину» должны запустить еще в нескольких десятках регионов.