В электрокары Tesla добавили поддержку русского языка

У Tesla есть интегрированная система видеорегистраторов, которая использует бортовые камеры автопилота вокруг своих автомобилей для записи событий. С этим новым обновлением Tesla может запускать записи автоматически: теперь владельцы смогут сохранять видео каждый раз, когда автомобиль обнаруживает событие с потенциальной угрозой безопасности, например аварию или срабатывание подушки безопасности.