В электрокары Tesla добавили поддержку русского языка
Производитель электромобилей Tesla выпустил обновление программного обеспечения, в которое была добавлена поддержка трех новых языков, в том числе русского. Об этом сообщает издание Electrec.
Автомобили Tesla оснащены приложением под названием Tesla Theater, которое включает в себя несколько сервисов, таких как Youtube и Netflix. Ими могут воспользоваться владельцы Tesla, когда их автомобили припаркованы. С этим новым обновлением программного обеспечения Tesla добавляет Disney + в Tesla Theater.
В обновлении Tesla также представила новый режим автомойки. Режим автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки и отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.
У Tesla есть интегрированная система видеорегистраторов, которая использует бортовые камеры автопилота вокруг своих автомобилей для записи событий. С этим новым обновлением Tesla может запускать записи автоматически: теперь владельцы смогут сохранять видео каждый раз, когда автомобиль обнаруживает событие с потенциальной угрозой безопасности, например аварию или срабатывание подушки безопасности.
Обновление программного обеспечения с номером «2021.24» начало распространяться на электромобили бренда с 29 июля.