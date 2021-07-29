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В электрокары Tesla добавили поддержку русского языка

Ведомости

Производитель электромобилей Tesla выпустил обновление программного обеспечения, в которое была добавлена поддержка трех новых языков, в том числе русского. Об этом сообщает издание Electrec. 

Автомобили Tesla оснащены приложением под названием Tesla Theater, которое включает в себя несколько сервисов, таких как Youtube и Netflix. Ими могут воспользоваться владельцы Tesla, когда их автомобили припаркованы. С этим новым обновлением программного обеспечения Tesla добавляет Disney + в Tesla Theater.

В обновлении Tesla также представила новый режим автомойки. Режим автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки и отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки. 

У Tesla есть интегрированная система видеорегистраторов, которая использует бортовые камеры автопилота вокруг своих автомобилей для записи событий. С этим новым обновлением Tesla может запускать записи автоматически: теперь владельцы смогут сохранять видео каждый раз, когда автомобиль обнаруживает событие с потенциальной угрозой безопасности, например аварию или срабатывание подушки безопасности. 

Обновление программного обеспечения с номером «2021.24» начало распространяться на электромобили бренда с 29 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных