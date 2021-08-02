Мантуров рассказал, почему власти не продлили льготное автокредитование

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – мае 2021 г. выросли на 38,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 663 312 единиц. Прогноз АЕБ на 2021 г. предполагает рост рынка лишь на 2,1%. Как отмечали официальные представители автодилерских центров «Рольф» и «Авилон», рост цен на автомобили в России продолжится во второй половине 2021 г.