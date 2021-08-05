Аналитики сообщили о росте рынка автокредитования на 60%
Объем выдачи автокредитов в России за первые семь месяцев текущего года составил 633 млрд руб., что на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 г., говорится в исследовании аналитиков ВТБ.
«Рост объемов рынка автокредитования более чем на 60% мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весны, так и с высоким спросом в первой половине нынешнего года из-за изменения цен на автомобили», — заявил начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.
По его словам, в текущих условиях роста стоимости автомобилей наблюдается тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Так, в январе — июле клиенты ВТБ оформили почти 14 000 кредитов на покупку подержанных транспортных средств. Их общий объем составил 10,7 млрд руб., что на 70% больше, чем в тот же период прошлого года.
На приобретение новых машин было оформлено 37 000 ссуд более чем на 43 млрд руб. Это на 38% больше, чем за первые семь месяцев 2020 г.
По данным банка, чаще всего клиенты берут кредит на покупку автомобилей марок Lada: на них приходится 27% общего объема продаж. Следующими по популярности являются Hyundai (11%) и Kia (10%). Размер среднего чека на покупку машины по итогам семи месяцев составил 1,06 млн руб., увеличившись на треть в годовом выражении.
По прогнозам ВТБ, в июле российский рынок автокредитов вырастет на 15% год к году. Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов отметил, что в ближайшие месяцы темпы роста автокредитования замедлятся вследствие высокого спроса на машины при дефиците предложения новых транспортных средств, связанного прежде всего с нехваткой микрочипов и комплектующих. Однако к концу года ожидается увеличение поставок машин, что приведет к росту рынка примерно на 5% по итогам всего 2021 г.