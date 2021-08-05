Аналитики сообщили о росте рынка автокредитования на 60%

По прогнозам ВТБ, в июле российский рынок автокредитов вырастет на 15% год к году. Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов отметил, что в ближайшие месяцы темпы роста автокредитования замедлятся вследствие высокого спроса на машины при дефиците предложения новых транспортных средств, связанного прежде всего с нехваткой микрочипов и комплектующих. Однако к концу года ожидается увеличение поставок машин, что приведет к росту рынка примерно на 5% по итогам всего 2021 г.