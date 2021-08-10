В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог для водителей с безопасной манерой вождения, сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.
«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения», — говорится в сообщении. В частности, Сухарев предлагает ввести 50-процентную скидку на уплату транспортного налога для водителей, совершивших в течение налогового периода не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1500 руб.
В своем обращении законодатель отметил, что в 2020 г. в России погибли в ДТП более 16 000 человек, при этом количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году выросло на 15% по сравнению с 2019 г. и составило 167 млн.
Ранее МВД России предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств, которое планируют сделать добровольным. 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы легковых автомобилей больше не обязаны проходить ТО для получения полиса ОСАГО.