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В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Ведомости

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог для водителей с безопасной манерой вождения, сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения», — говорится в сообщении. В частности, Сухарев предлагает ввести 50-процентную скидку на уплату транспортного налога для водителей, совершивших в течение налогового периода не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1500 руб.

В своем обращении законодатель отметил, что в 2020 г. в России погибли в ДТП более 16 000 человек, при этом количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году выросло на 15% по сравнению с 2019 г. и составило 167 млн.

Ранее МВД России предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств, которое планируют сделать добровольным. 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы легковых автомобилей больше не обязаны проходить ТО для получения полиса ОСАГО. 

Ранее по теме: МВД предложило снизить цену ОСАГО для прошедших ТО владельцев авто

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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