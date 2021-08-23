В России запустят эксперимент по проезду электромобилей по платным дорогам
В России с 2022 г. планируется запустить эксперимент по проезду электромобилей по платным дорогам. Такой пункт содержится в Концепции по развитию производства электрического автотранспорта, утвержденной правительством.
«Со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
В рамках данной Концепции, к 2024 г. планируется производство не менее 25 000 электромобилей и открытие более 9000 зарядных станций.
«Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвлённой сети зарядных устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнётся формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций», — отметили в пресс-службе правительства.
Реализация концепции рассчитана на два этапа: по итогам первого этапа до 2024 г. будет подготовлена база для массового производства электромобилей, а по итогам второго этапа до 2039 г. выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 000 высокопроизводительных рабочих мест, подчеркнули в кабмине.