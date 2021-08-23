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В России запустят эксперимент по проезду электромобилей по платным дорогам

Ведомости

В России с 2022 г. планируется запустить эксперимент по проезду электромобилей по платным дорогам. Такой пункт содержится в Концепции по развитию производства электрического автотранспорта, утвержденной правительством. 

«Со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. 

В рамках данной Концепции, к 2024 г. планируется производство не менее 25 000 электромобилей и открытие более 9000 зарядных станций. 

«Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвлённой сети зарядных устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнётся формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций», — отметили в пресс-службе правительства. 

Реализация концепции рассчитана на два этапа: по итогам первого этапа до 2024 г. будет подготовлена база для массового производства электромобилей, а по итогам второго этапа до 2039 г. выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 000 высокопроизводительных рабочих мест, подчеркнули в кабмине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных