В России запустят эксперимент по проезду электромобилей по платным дорогам

Реализация концепции рассчитана на два этапа: по итогам первого этапа до 2024 г. будет подготовлена база для массового производства электромобилей, а по итогам второго этапа до 2039 г. выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 000 высокопроизводительных рабочих мест, подчеркнули в кабмине.