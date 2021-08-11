Нулевая пошлина на ввоз электромобилей может быть продлена до 2024 года

Нулевая пошлина на ввоз электромобилей может быть продлена до 2024 годаНо это может помешать локализации производства такого транспорта в России
В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Об этом «Ведомостям» сообщил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, оно передано остальным государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) для формирования позиций.
Пошлина была обнулена в мае 2020 г. для создания стимулов по формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и скачка курсов нацвалют. Она действует до конца 2021 г.
В конце мая «Коммерсантъ» писал, что, несмотря на планы правительства России по поддержке развития рынка электромобилей, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины и с 2022 г. при ввозе автомобиля с электродвигателем на пространство ЕАЭС придется заплатить 15% от его таможенной стоимости.
Единственным активным проектом развития электротранспорта в России остается московский электробус. К концу 2021 г. в столице будет 600 электробусов «Камаз», более 200 уже поставила группа ГАЗ. С легковыми электромобилями в России ситуация сложнее.
По данным аналитического агентства «Автостат», за пять месяцев 2021 г. россияне купили всего 650 легковых электромобилей. Это в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 г., и в 5,5 раза – чем за тот же период 2019 г., подсчитал «Автостат». До масштабов европейского рынка далеко: по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в 26 странах ЕС за первое полугодие было продано 356 469 электромобилей, рост составил почти 130%.
Сейчас в России нет массового производства легкового электротранспорта. В 2011 г. «АвтоВАЗ» на базе Lada Kalina разработал электромобиль Ellada. Он мог проехать на одной зарядке до 140 км и стоил более 1 млн руб. Всего было выпущено около 100 таких машин. Существует еще два проекта компактных электромобилей – Zetta предпринимателя Дениса Щуровского и «Кама», разработанная «Камазом» совместно с Петербургским политехническим университетом (СПбПУ). Первый пока не может найти финансирование для старта производства, по второму проекту также идет проработка организации производства и привлечения инвестиций.
Минэкономразвития и Минпромторг сейчас разрабатывают концепцию производства и использования электротранспорта в России до 2030 г. Проект концепции, который есть у «Ведомостей», предполагает выпуск к 2024 г. не менее 25 000 электротранспортных средств и не менее 9400 зарядных станций. К 2030 г. предполагается выпускать уже примерно 250 000 электромобилей в год (10% от общего объема производства в стране), зарядных станций должно быть уже не менее 72 000.
«Считаем, что обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили с электродвигателем не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом, а также компонентов для них», – сказал «Ведомостям» представитель Минпромторга РФ.
Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры поддерживает предложение белорусской стороны, сказала «Ведомостям» ее председатель Ия Гордеева. «Развитие рынка – первый этап развития электромобильности в любой стране. Чтобы люди попробовали и смогли понять, что такое электромобиль, нужно сначала продлить нулевую пошлину. Если сейчас вернуть пошлину, рынок прекратит расти», – отмечает она.
По словам Гордеевой, продление нулевой пошлины на электромобили нужно лишь не более чем на 1–2 года, поскольку российским производителям необходимо развивать свое производство. Но текущее предложение важно для развития зарядной инфраструктуры, указывает она. «Никто не будет инвестировать в зарядки, если ими некому пользоваться. Если рост рынка сохранится текущими темпами, вложения в инфраструктуру будут себя оправдывать», – подчеркивает Гордеева.
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов согласен с тем, что наращивать объем рынка электромобилей нужно для того, чтобы окупались вложения в зарядную инфраструктуру. В этом смысле обнуление пошлины на начальном этапе будет способствовать развитию рынка и инфраструктуры, резюмирует он.
Пока темпы развития зарядной инфраструктуры в России опережают темпы роста парка электромобилей. По данным Гордеевой, количество зарядок для электромобилей за два года выросло в 5 раз – примерно до 1500 шт. Тогда как парк электромобилей с конца 2020 г. по май 2021 г. вырос лишь в 1,8 раза почти до 11 500 шт., следует из данных «Автостата». Но до конца 2023 г. рынок электромобилей в России будет оставаться нишевым, говорит Беспалов. «Ключевой вопрос в выработке компетенций внутри страны и начале массового производства. Радикальных подвижек в этой части до 2023 г. не произойдет», – считает он.