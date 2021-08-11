Нулевая пошлина на ввоз электромобилей может быть продлена до 2024 года

Пока темпы развития зарядной инфраструктуры в России опережают темпы роста парка электромобилей. По данным Гордеевой, количество зарядок для электромобилей за два года выросло в 5 раз – примерно до 1500 шт. Тогда как парк электромобилей с конца 2020 г. по май 2021 г. вырос лишь в 1,8 раза почти до 11 500 шт., следует из данных «Автостата». Но до конца 2023 г. рынок электромобилей в России будет оставаться нишевым, говорит Беспалов. «Ключевой вопрос в выработке компетенций внутри страны и начале массового производства. Радикальных подвижек в этой части до 2023 г. не произойдет», – считает он.