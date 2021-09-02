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Минпромторг может возобновить программу льготного автокредитования в 2022 году

Ведомости

Программа льготного автокредитования в этом году возобновлена не будет, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме. По его словам, перезапуск программы может состояться в 2022 г.

«С точки зрения следующего года будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке. На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому около 10 млрд руб., включая лизинг. Решение по запуску будем принимать в конце этого года», — сказал Мантуров, добавив, что эти средства будут разделены между льготным автокредитованием и льготным лизингом примерно поровну.

Всего на льготное автокредитование и льготный автолизинг в 2021 г. было выделено 8,9 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. При этом средства по автокредитам были исчерпаны еще в начале весны. Программа была приостановлена. Минпромторг хотел возобновить ее летом, и правительство даже одобрило выделение дополнительных 5 млрд руб. на эти цели. В интервью «Ведомостям» в мае Мантуров говорил, что это позволит продать дополнительно 50 000 автомобилей.

Однако уже в июне на ПМЭФе министр заявил, что льготное автокредитование может быть возобновлено не раньше августа, поскольку рынок «перегрет».

Нехватка микрочипов в автопроме отразилась на июльских продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, они снизились на 6,5% в годовом выражении — до 132 640 штук. По итогам первых семи месяцев 2021 г. рынок остается в значительном плюсе по сравнению с прошлым годом (+28%, 953 760 единиц).

Ранее по теме: Аналитики сообщили о росте рынка автокредитования на 60%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных