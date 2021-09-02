Минпромторг может возобновить программу льготного автокредитования в 2022 году

Всего на льготное автокредитование и льготный автолизинг в 2021 г. было выделено 8,9 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. При этом средства по автокредитам были исчерпаны еще в начале весны. Программа была приостановлена. Минпромторг хотел возобновить ее летом, и правительство даже одобрило выделение дополнительных 5 млрд руб. на эти цели. В интервью «Ведомостям» в мае Мантуров говорил, что это позволит продать дополнительно 50 000 автомобилей.