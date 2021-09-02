Минпромторг может возобновить программу льготного автокредитования в 2022 году
Программа льготного автокредитования в этом году возобновлена не будет, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме. По его словам, перезапуск программы может состояться в 2022 г.
«С точки зрения следующего года будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке. На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому около 10 млрд руб., включая лизинг. Решение по запуску будем принимать в конце этого года», — сказал Мантуров, добавив, что эти средства будут разделены между льготным автокредитованием и льготным лизингом примерно поровну.
Всего на льготное автокредитование и льготный автолизинг в 2021 г. было выделено 8,9 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. При этом средства по автокредитам были исчерпаны еще в начале весны. Программа была приостановлена. Минпромторг хотел возобновить ее летом, и правительство даже одобрило выделение дополнительных 5 млрд руб. на эти цели. В интервью «Ведомостям» в мае Мантуров говорил, что это позволит продать дополнительно 50 000 автомобилей.
Однако уже в июне на ПМЭФе министр заявил, что льготное автокредитование может быть возобновлено не раньше августа, поскольку рынок «перегрет».
Нехватка микрочипов в автопроме отразилась на июльских продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, они снизились на 6,5% в годовом выражении — до 132 640 штук. По итогам первых семи месяцев 2021 г. рынок остается в значительном плюсе по сравнению с прошлым годом (+28%, 953 760 единиц).