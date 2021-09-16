В России ужесточили наказание за сетки и шторки в автомобилях
Российские водители стали жаловаться на ужесточение наказания за использование автомобильных шторок и каркасных сеток на стеклах. Если раньше сотрудники ГИБДД выписывали за применение подобных вещей штраф в 500 руб. или ограничивались предупреждением, то теперь стали выдавать предписания об устранении нарушения в указанный срок, сообщает Autonews.
Требования инспекторов обусловлены техническим регламентом Таможенного союза, действующего в России с 2015 г. Согласно ему, водитель должен обеспечить светопропускаемость передних боковых стекол не менее чем на 70%. Таким образом, шторки и сетки приравниваются к тонировке, поэтому раскрывать их можно, только когда машина стоит на месте.
«За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 руб. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Если в течение 10 дней нарушения не будут исправлены, их приравняют к внесению изменений в конструкцию автомобиля. Штраф за это можно получить по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».
В данном случае водитель, повесивший шторки, должен получить в испытательной лаборатории специальный сертификат на безопасность и отметку в документах. Отсутствие этих бумаг влечет штраф в 500–800 руб. При повторной проверке и обнаружении такого же нарушения сумма вырастает до 5000 руб. Также это грозит лишением прав на срок до трех месяцев, снятием машины с регистрации, скручиванию номеров без возможности их возврата и изъятию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), пояснили в ГИБДД. В итоге придется ставить машину на учет снова, получив новый номер.