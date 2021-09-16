В России ужесточили наказание за сетки и шторки в автомобилях

В данном случае водитель, повесивший шторки, должен получить в испытательной лаборатории специальный сертификат на безопасность и отметку в документах. Отсутствие этих бумаг влечет штраф в 500–800 руб. При повторной проверке и обнаружении такого же нарушения сумма вырастает до 5000 руб. Также это грозит лишением прав на срок до трех месяцев, снятием машины с регистрации, скручиванию номеров без возможности их возврата и изъятию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), пояснили в ГИБДД. В итоге придется ставить машину на учет снова, получив новый номер.