МВД опровергло данные об усилении ответственности за шторки и сетки в машинах
Министерство внутренних дел (МВД) назвало не соответствующим действительности материал издания Autonews об ужесточении наказания за использование шторок и каркасных сеток на стеклах в автомобилях. Опровержение статьи ведомство разместило на своем официальном сайте.
В МВД подчеркнули, что ответственность за шторки и сетки существует более 10 лет. Как и тонировка, их применение не допускается в соответствии с пунктом 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
«В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 руб. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», — говорится в сообщении министерства.
Накануне портал Autonews сообщил, что ранее сотрудники ГИБДД выписывали за сетки и шторки в автомобилях штраф в 500 руб. или ограничивались предупреждением. Однако в последнее время инспекторы стали выдавать предписания об устранении нарушения в указанный срок, то есть наказание ужесточилось, утверждало издание.
Отмечалось, что при повторном нарушении водителям грозит лишение прав на срок до трех месяцев, снятие машины с регистрации, скручивание номеров без возможности их возврата и изъятие свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В итоге придется ставить машину на учет снова, получив новый номер.