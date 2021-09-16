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МВД опровергло данные об усилении ответственности за шторки и сетки в машинах

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) назвало не соответствующим действительности материал издания Autonews об ужесточении наказания за использование шторок и каркасных сеток на стеклах в автомобилях. Опровержение статьи ведомство разместило на своем официальном сайте.

В МВД подчеркнули, что ответственность за шторки и сетки существует более 10 лет. Как и тонировка, их применение не допускается в соответствии с пунктом 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

«В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 руб. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», — говорится в сообщении министерства.

Накануне портал Autonews сообщил, что ранее сотрудники ГИБДД выписывали за сетки и шторки в автомобилях штраф в 500 руб. или ограничивались предупреждением. Однако в последнее время инспекторы стали выдавать предписания об устранении нарушения в указанный срок, то есть наказание ужесточилось, утверждало издание.

Отмечалось, что при повторном нарушении водителям грозит лишение прав на срок до трех месяцев, снятие машины с регистрации, скручивание номеров без возможности их возврата и изъятие свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В итоге придется ставить машину на учет снова, получив новый номер.

Ранее по теме: В России ужесточили наказание за сетки и шторки в автомобилях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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