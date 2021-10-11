В России за сутки выявили 29 409 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение за 2021 г. Умерли за сутки 957 человек, сообщает оперштаб. Согласно его данным, рекордное число заболевших зарегистрировано за сутки в Санкт-Петербурге — 2931, это максимальное значение с 23 января.