В России за сутки выявили 29 409 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение за 2021 г. Умерли за сутки 957 человек, сообщает оперштаб. Согласно его данным, рекордное число заболевших зарегистрировано за сутки в Санкт-Петербурге — 2931, это максимальное значение с 23 января.
10 октября за сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, скончались от заболевания 962 человека. 9 октября в стране был установлен суточный рекорд по смертности от коронавируса — умерли 968 пациентов.
Среди всех регионов России максимальный суточный прирост зараженных зафиксирован в Москве — 5002 человека. Умер за сутки 71 человек, выздоровели 2284 жителя столицы. Общее число заболевших в городе достигло 1 683 677, умерших — 29 738.
В топ-5 по суточному приросту зараженных вошли также Санкт-Петербург (+2931), Московская (+2184), Самарская (+705) и Нижегородская области (+658). По общему числу выявленных заболевших за столицей следуют Санкт-Петербург (647 623), Московская (467 399), Нижегородская (176 405) и Свердловская области (144 886).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.