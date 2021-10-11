Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 29 409 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение за 2021 г. Умерли за сутки 957 человек, сообщает оперштаб. Согласно его данным, рекордное число заболевших зарегистрировано за сутки в Санкт-Петербурге — 2931, это максимальное значение с 23 января.

10 октября за сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, скончались от заболевания 962 человека. 9 октября в стране был установлен суточный рекорд по смертности от коронавируса — умерли 968 пациентов.

Среди всех регионов России максимальный суточный прирост зараженных зафиксирован в Москве — 5002 человека. Умер за сутки 71 человек, выздоровели 2284 жителя столицы. Общее число заболевших в городе достигло 1 683 677, умерших — 29 738.

В топ-5 по суточному приросту зараженных вошли также Санкт-Петербург (+2931), Московская (+2184), Самарская (+705) и Нижегородская области (+658). По общему числу выявленных заболевших за столицей следуют Санкт-Петербург (647 623), Московская (467 399), Нижегородская (176 405) и Свердловская области (144 886).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных