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Володин разъяснил, кому грозят штрафы за непройденный техосмотр

Ведомости

Обязанность проходить техосмотр сохранится в транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях, остальных автомобилей это требование не коснется, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект об отмене процедуры.

Ранее правительство поддержало законопроект «Единой России», в котором предлагается отменить обязательный техосмотр, с учетом небольшой доработки. Согласно законопроекту, предлагается освободить от обязательного техосмотра легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат россиянам и используются только в личных целях.

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Решение об отмене техосмотра коснется примерно 50 млн транспортных средств, отметил Володин. Он пояснил, что требование при этом сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Ранее по теме: Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

Между тем спикеру Госдумы поступают вопросы о том, как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

«Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Точно ли техосмотр станет необязательным? В этой связи правильно будет пояснить ситуацию. Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», — пояснил Володин.

С целью избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике Володин предлагает уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Этот вопрос проконтролируют профильные комитеты Госдумы по транспорту и по законодательству, подчеркнул спикер Госдумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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