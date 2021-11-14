Володин разъяснил, кому грозят штрафы за непройденный техосмотр

«Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Точно ли техосмотр станет необязательным? В этой связи правильно будет пояснить ситуацию. Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», — пояснил Володин.