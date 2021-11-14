Володин разъяснил, кому грозят штрафы за непройденный техосмотр
Обязанность проходить техосмотр сохранится в транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях, остальных автомобилей это требование не коснется, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект об отмене процедуры.
Ранее правительство поддержало законопроект «Единой России», в котором предлагается отменить обязательный техосмотр, с учетом небольшой доработки. Согласно законопроекту, предлагается освободить от обязательного техосмотра легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат россиянам и используются только в личных целях.
Госдума приняла законопроект в первом чтении. Решение об отмене техосмотра коснется примерно 50 млн транспортных средств, отметил Володин. Он пояснил, что требование при этом сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.
Между тем спикеру Госдумы поступают вопросы о том, как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.
«Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Точно ли техосмотр станет необязательным? В этой связи правильно будет пояснить ситуацию. Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», — пояснил Володин.
С целью избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике Володин предлагает уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Этот вопрос проконтролируют профильные комитеты Госдумы по транспорту и по законодательству, подчеркнул спикер Госдумы.