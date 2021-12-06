Бизнес предупредил о рисках для рынка электромобилей из-за решений правительства
Резкое повышение ставки утилизационного сбора на электромобили и отмена нулевой импортной пошлины на них приведут к подорожанию таких транспортных средств и замедлению динамики продаж, заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.
«Правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию: опубликованный проект постановления правительства предполагает почти 9-кратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России. Мы считаем, что принятие указанного постановления приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры», — сказал он.
Штэрцель отметил, что правительство не обсуждало подобное решение с представителями отрасли. При этом в дополнение к указанным мерам на рынок сейчас негативно влияют сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, добавил он.
Глава комитета отметил, что обычно декабрь является благоприятным месяцем для продаж автомобилей, однако в этом году все иначе. В ноябре объем продаж снизился на 20,4% по сравнению с показателем аналогичного месяца 2020 г.: население приобрело 125 466 машин. По оценке АЕБ, в 2022 г. подобный тренд сохранится и «в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся».
Согласно проекту постановления правительства, который подготовил Минпромторг, с 1 января 2022 г. ставка утилизационного сбора на импортируемые новые электромобили вырастет почти в девять раз, на подержанные электромобили старше трех лет — почти в четыре раза. Проект разработан в рамках реализации концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России до 2030 г.
Ранее, в начале августа, Белоруссия предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлить до 31 декабря 2023 г. действие нулевой пошлины для электромобилей. Но на заседании совета ЕЭК в конце октября российская сторона выступила против.