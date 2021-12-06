Бизнес предупредил о рисках для рынка электромобилей из-за решений правительства

«Правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию: опубликованный проект постановления правительства предполагает почти 9-кратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России. Мы считаем, что принятие указанного постановления приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры», — сказал он.