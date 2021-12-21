Законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых авто приняли во втором чтении

Согласно законопроекту, владельцы легковых авто и мотоциклов вправе обращаться за проведением техосмотра по собственному желанию. Кроме того, нужно будет обязательно пройти эту процедуру, если машине больше четырех лет и ее ставят на учет, передают новому владельцу или меняют конструкцию транспортного средства. При этом техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков.