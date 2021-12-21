Законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых авто приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Документ был принят в первом чтении 26 октября, однако после этого его пообещали доработать. Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, многие автовладельцы задались вопросом, будут ли их штрафовать за езду без диагностической карты в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).
«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Согласно законопроекту, владельцы легковых авто и мотоциклов вправе обращаться за проведением техосмотра по собственному желанию. Кроме того, нужно будет обязательно пройти эту процедуру, если машине больше четырех лет и ее ставят на учет, передают новому владельцу или меняют конструкцию транспортного средства. При этом техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков.
Предполагается, что мера «облегчит жизнь» владельцам почти 50 млн легковых машин и мотоциклов. По словам Володина, законопроект рассмотрят в третьем чтении 22 декабря.