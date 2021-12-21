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Законопроект об отмене обязательного техосмотра легковых авто приняли во втором чтении

Ведомости

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ был принят в первом чтении 26 октября, однако после этого его пообещали доработать. Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, многие автовладельцы задались вопросом, будут ли их штрафовать за езду без диагностической карты в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Согласно законопроекту, владельцы легковых авто и мотоциклов вправе обращаться за проведением техосмотра по собственному желанию. Кроме того, нужно будет обязательно пройти эту процедуру, если машине больше четырех лет и ее ставят на учет, передают новому владельцу или меняют конструкцию транспортного средства. При этом техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Предполагается, что мера «облегчит жизнь» владельцам почти 50 млн легковых машин и мотоциклов. По словам Володина, законопроект рассмотрят в третьем чтении 22 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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