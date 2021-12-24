Мантуров допустил сохранение дефицита автомобилей в начале 2022 года
Дефицит автомобилей в России, скорее всего, сохранится в первой половине 2022 г. из-за нехватки электронных компонентов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
«У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей, и, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года. Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей — те самые чипы», — сказал министр. Минпромторг рассчитывает на стабилизацию объема производства чипов на предприятиях в Юго-Восточной Азии в 2022 г., отметил Мантуров.
Ключевой проблемой для глобального и российского авторынков сейчас является дефицит микрочипов. После восстановления спроса на автомобили в 2021 г. отрасли не хватает электронных комплектующих, из-за чего поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться, заявляли ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке как минимум до конца текущего года, а по некоторым оценкам и весь 2022 г., прогнозировали в АЕБ.