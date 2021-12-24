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Мантуров допустил сохранение дефицита автомобилей в начале 2022 года

Ведомости

Дефицит автомобилей в России, скорее всего, сохранится в первой половине 2022 г. из-за нехватки электронных компонентов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей, и, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года. Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей — те самые чипы», — сказал министр. Минпромторг рассчитывает на стабилизацию объема производства чипов на предприятиях в Юго-Восточной Азии в 2022 г., отметил Мантуров.

Ключевой проблемой для глобального и российского авторынков сейчас является дефицит микрочипов. После восстановления спроса на автомобили в 2021 г. отрасли не хватает электронных комплектующих, из-за чего поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться, заявляли ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке как минимум до конца текущего года, а по некоторым оценкам и весь 2022 г., прогнозировали в АЕБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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