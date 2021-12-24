Мантуров допустил сохранение дефицита автомобилей в начале 2022 года

«У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей, и, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года. Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей — те самые чипы», — сказал министр. Минпромторг рассчитывает на стабилизацию объема производства чипов на предприятиях в Юго-Восточной Азии в 2022 г., отметил Мантуров.