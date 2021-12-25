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Участники рынка спрогнозировали подорожание автокредита в России на 15-20%

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В 2022 г. средний чек кредита на автомобиль может вырасти в России на 15–20%. Такой прогноз представили «Коммерсанту» участники рынка — в числе причин они называют рост цен на новые автомобили и навязывание дилерами дополнительных услуг.

В ноябре 2021 г. средний размер выданных автокредитов достиг 1,25 млн руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с тем же периодом прошлого года размер кредита вырос в 1,4 раза. В прошлом месяцев было выдано 73 300 автокредитов, что на 8,6% меньше, чем в октябре. Показатель стал самым низким с февраля.

Главной причиной увеличения среднего чека по автокредитам директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков называет рост цен на новые автомобили. Этот рост продолжится, но его притормозит увеличение доли б/у машин в заявках.

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Автокредиты дорожают на фоне навязывания дилерами дополнительного оборудования, продолжает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Цена в салоне вырастает более чем на треть по сравнению с предложением на сайте производителя. По словам эксперта, вместе с дефицитом автомобильной электроники это приведет к росту показателя еще на 15% к концу 2022 г. 

В новом году будет наблюдаться дефицит новых автомобилей и рост цен на них, люди чаще будут прибегать к кредитным программам, а стоимость автокредитов вырастет, считает директор по развитию розничного бизнеса РГС-банка Марина Дембицкая. 

«С другой стороны, падение реальных доходов населения продолжится, что приведет к переориентации на более дешевые, в том числе подержанные, авто»,— сказала изданию Дембицкая, добавив, что средний чек автокредита в результате вырастет на 15–20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных