Участники рынка спрогнозировали подорожание автокредита в России на 15-20%
В 2022 г. средний чек кредита на автомобиль может вырасти в России на 15–20%. Такой прогноз представили «Коммерсанту» участники рынка — в числе причин они называют рост цен на новые автомобили и навязывание дилерами дополнительных услуг.
В ноябре 2021 г. средний размер выданных автокредитов достиг 1,25 млн руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с тем же периодом прошлого года размер кредита вырос в 1,4 раза. В прошлом месяцев было выдано 73 300 автокредитов, что на 8,6% меньше, чем в октябре. Показатель стал самым низким с февраля.
Главной причиной увеличения среднего чека по автокредитам директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков называет рост цен на новые автомобили. Этот рост продолжится, но его притормозит увеличение доли б/у машин в заявках.
Автокредиты дорожают на фоне навязывания дилерами дополнительного оборудования, продолжает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Цена в салоне вырастает более чем на треть по сравнению с предложением на сайте производителя. По словам эксперта, вместе с дефицитом автомобильной электроники это приведет к росту показателя еще на 15% к концу 2022 г.
В новом году будет наблюдаться дефицит новых автомобилей и рост цен на них, люди чаще будут прибегать к кредитным программам, а стоимость автокредитов вырастет, считает директор по развитию розничного бизнеса РГС-банка Марина Дембицкая.
«С другой стороны, падение реальных доходов населения продолжится, что приведет к переориентации на более дешевые, в том числе подержанные, авто»,— сказала изданию Дембицкая, добавив, что средний чек автокредита в результате вырастет на 15–20%.