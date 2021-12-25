Участники рынка спрогнозировали подорожание автокредита в России на 15-20%

В ноябре 2021 г. средний размер выданных автокредитов достиг 1,25 млн руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с тем же периодом прошлого года размер кредита вырос в 1,4 раза. В прошлом месяцев было выдано 73 300 автокредитов, что на 8,6% меньше, чем в октябре. Показатель стал самым низким с февраля.