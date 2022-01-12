Мантуров сообщил о росте продаж новых автомобилей в России на 6% в 2021 году

После восстановления спроса на автомобили в 2021 г. отрасли не хватает электронных комплектующих, из-за чего поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться, заявляли ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке, по некоторым оценкам, и весь 2022 г., прогнозировали в АЕБ.