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Мантуров сообщил о росте продаж новых автомобилей в России на 6% в 2021 году

Ведомости

Продажи новых автомобилей в России в 2021 г. выросли на 6% до 1,8 млн штук, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Объем производства автомобилей в России вырос на 10% до 1,5 млн штук.

«По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн шт., что на 10% больше показателя 2020 года», — сказал министр. По его данным, рост производства легковых автомобилей в России составил порядка 8%.

Ранее сегодня «АвтоВАЗ» представил собственную оценку рынка автомобилей. По данным концерна, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за 2021 г. вырос на 5% до 1,68 млн машин.

В конце декабря прошлого года Мантуров говорил, что в 2022 г. ожидается сохранение дефицита автомобилей из-за глобальной нехватки электронных комплектующих.

После восстановления спроса на автомобили в 2021 г. отрасли не хватает электронных комплектующих, из-за чего поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться, заявляли ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке, по некоторым оценкам, и весь 2022 г., прогнозировали в АЕБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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