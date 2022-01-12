Мантуров сообщил о росте продаж новых автомобилей в России на 6% в 2021 году
Продажи новых автомобилей в России в 2021 г. выросли на 6% до 1,8 млн штук, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Объем производства автомобилей в России вырос на 10% до 1,5 млн штук.
«По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн шт., что на 10% больше показателя 2020 года», — сказал министр. По его данным, рост производства легковых автомобилей в России составил порядка 8%.
Ранее сегодня «АвтоВАЗ» представил собственную оценку рынка автомобилей. По данным концерна, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за 2021 г. вырос на 5% до 1,68 млн машин.
В конце декабря прошлого года Мантуров говорил, что в 2022 г. ожидается сохранение дефицита автомобилей из-за глобальной нехватки электронных комплектующих.
После восстановления спроса на автомобили в 2021 г. отрасли не хватает электронных комплектующих, из-за чего поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться, заявляли ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке, по некоторым оценкам, и весь 2022 г., прогнозировали в АЕБ.