Средний размер автокредита в России обновил максимум
Средний размер автокредита в России достиг 1,25 млн руб., обновив исторический максимум шестой раз подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Текущий показатель на 2,7% больше октябрьского и на 40,8% превышает значение ноября 2020 г.
Размер автокредита в стране впервые в истории превысил 1 млн руб. по итогам марта, составив 1,05 млн руб. В следующем месяце он снизился до 1,02 млн руб., а в мае увеличился до 1,08 млн руб. После этого ежемесячно его значение повышалось.
При этом число выданных автокредитов сокращается три месяца подряд, сообщило НБКИ 16 декабря. В ноябре банки предоставили гражданам около 73 300 ссуд на покупку машин, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 18,5% — чем годом ранее, отмечали аналитики.
«Сокращение выдачи автокредитов осенью текущего года при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Сильнее всего в месячном выражении средний размер автокредита (среди 30 регионов–лидеров по данному виду кредитования) увеличился в Удмуртской Республике (+9,5%), Белгородской области (+6,6%) и Чувашии (+6,5%). При этом в Саратовской и Ленинградской областях показатель снизился на 0,8 и 0,5% соответственно, в Москве — на 0,2%.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи автомобилей в России в ноябре упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Так, в последний месяц осени граждане приобрели 125 466 машин после 126 204 в октябре. В целом рынок продолжает падение уже пятый месяц подряд. Сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что дефицит автомобилей в России, скорее всего, сохранится в первой половине 2022 г. из-за нехватки электронных компонентов.