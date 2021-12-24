Средний размер автокредита в России обновил максимум

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи автомобилей в России в ноябре упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Так, в последний месяц осени граждане приобрели 125 466 машин после 126 204 в октябре. В целом рынок продолжает падение уже пятый месяц подряд. Сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что дефицит автомобилей в России, скорее всего, сохранится в первой половине 2022 г. из-за нехватки электронных компонентов.