Газета
Финансы

Средний размер автокредита в России обновил максимум

Ведомости

Средний размер автокредита в России достиг 1,25 млн руб., обновив исторический максимум шестой раз подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Текущий показатель на 2,7% больше октябрьского и на 40,8% превышает значение ноября 2020 г.

Размер автокредита в стране впервые в истории превысил 1 млн руб. по итогам марта, составив 1,05 млн руб. В следующем месяце он снизился до 1,02 млн руб., а в мае увеличился до 1,08 млн руб. После этого ежемесячно его значение повышалось.

При этом число выданных автокредитов сокращается три месяца подряд, сообщило НБКИ 16 декабря. В ноябре банки предоставили гражданам около 73 300 ссуд на покупку машин, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 18,5% — чем годом ранее, отмечали аналитики.

«Сокращение выдачи автокредитов осенью текущего года при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 

Сильнее всего в месячном выражении средний размер автокредита (среди 30 регионов–лидеров по данному виду кредитования) увеличился в Удмуртской Республике (+9,5%), Белгородской области (+6,6%) и Чувашии (+6,5%). При этом в Саратовской и Ленинградской областях показатель снизился на 0,8 и 0,5% соответственно, в Москве — на 0,2%.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи автомобилей в России в ноябре упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Так, в последний месяц осени граждане приобрели 125 466 машин после 126 204 в октябре. В целом рынок продолжает падение уже пятый месяц подряд. Сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что дефицит автомобилей в России, скорее всего, сохранится в первой половине 2022 г. из-за нехватки электронных компонентов.

Ранее по теме: Мантуров допустил сохранение дефицита автомобилей в начале 2022 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных