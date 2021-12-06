Продажи автомобилей в России в ноябре упали более чем на 20%
Российский авторынок по итогам ноября 2021 г. сократился на 20,4% по сравнению с ноябрем прошлого года, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За прошлый месяц российские покупатели приобрели 125 466 новых автомобилей — на 32 114 штук меньше, чем год назад. В октябре падение составило 18,1%, тогда было продано 126 204 автомобиля.
Таким образом, рынок продолжает падение уже пятый месяц подряд. Тем не менее в январе — ноябре текущего года он показал положительную динамику: за 11 месяцев продажи выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в России было продано 1 439 045 автомобилей. «Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — говорится в отчете АЕБ.
Среди факторов, негативно влияющих на авторынок, авторы отчета назвали сокращение производства, дефицит полупроводников и проблемы с логистикой, а также планы правительства повысить ставку утильсбора на импортируемые юрлицами новые электромобили почти в 9 раз, а на подержанные старше трех лет — почти в 4 раза. С учетом базовой ставки в 20 000 руб. это значит, что утильсбор с одного нового легкового электрокара может вырасти с 32 600 до 288 000 руб., а с подержанного — со 122 000 до 482 000 руб. В АЕБ предупредили, что если ставка будет введена, как и планировалось, с 1 января, это приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры.
В ноябре продажи в России сократились практически у всех крупнейших автопроизводителей. Больше всего автомобилей в ноябре реализовал «АвтоВАЗ» — покупатели приобрели 26 373 автомобиля под брендом Lada (на 31% меньше, чем в ноябре 2020-го). Вторую строчку по объему продаж занимает Kia (14 514 автомобилей, на 31% меньше в годовом выражении). Третье место — у Hyundai (14 395 штук, на 17% меньше). Замыкают первую пятерку Renault (11 837 шт. -15%) и Toyota (7606 шт. -7%).
Самой популярной моделью ноября стала Lada Vesta с объемом продаж 9035 единиц (для сравнения: в ноябре 2020-го она разошлась тиражом в 11 771 штуку). На втором месте — Lada Granta (7231 проданный автомобиль), на третьем — Hyundai Creta (6531 шт.). Четвертыми и пятыми по этому показателю стали Kia Rio и Renault Duster с 5682 и 4436 проданными машинами соответственно.