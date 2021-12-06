Продажи автомобилей в России в ноябре упали более чем на 20%

Среди факторов, негативно влияющих на авторынок, авторы отчета назвали сокращение производства, дефицит полупроводников и проблемы с логистикой, а также планы правительства повысить ставку утильсбора на импортируемые юрлицами новые электромобили почти в 9 раз, а на подержанные старше трех лет — почти в 4 раза. С учетом базовой ставки в 20 000 руб. это значит, что утильсбор с одного нового легкового электрокара может вырасти с 32 600 до 288 000 руб., а с подержанного — со 122 000 до 482 000 руб. В АЕБ предупредили, что если ставка будет введена, как и планировалось, с 1 января, это приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры.