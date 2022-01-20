Средняя цена автомобиля с пробегом впервые превысила 1 млн рублей

В январе цены на подержанные легковые автомобили выросли в среднем на 8% по сравнению с декабрем 2021 г. и на 52% в годовом выражении. Как отмечает агентство, цены на автомобили с пробегом растут с сентября 2020 г. Помимо инфляции на удорожание также влияет дефицит новых авто у дилеров, вызванный глобальным дефицитом полупроводников, которые используются для производства микрочипов, на фоне нарушения цепочек поставок. В Минпромторге ожидают, что дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине текущего года.