Средняя цена автомобиля с пробегом впервые превысила 1 млн рублей
Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в январе 2022 г. составила 1,05 млн руб., сообщает «Автостат». Таким образом, этот показатель впервые в истории превысил отметку в 1 млн руб.
В январе цены на подержанные легковые автомобили выросли в среднем на 8% по сравнению с декабрем 2021 г. и на 52% в годовом выражении. Как отмечает агентство, цены на автомобили с пробегом растут с сентября 2020 г. Помимо инфляции на удорожание также влияет дефицит новых авто у дилеров, вызванный глобальным дефицитом полупроводников, которые используются для производства микрочипов, на фоне нарушения цепочек поставок. В Минпромторге ожидают, что дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине текущего года.
Как подсчитали ранее аналитики портала «Цена авто», за первую половину января цены на свою продукцию в России повысили сразу 23 автомобильные марки, в том числе лидеры рынка – российская Lada, а также корейские Kia и Hyundai. Так, в среднем все модели Lada прибавили в цене 3,3%, а автомобили Kia и Hyundai в 2022 г. подорожали по сравнению с декабрем на 1,6–5,5% и 1,8–5,4% соответственно.
В Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют небольшой рост авторынка в 2022 г. на уровне 3,3% до 1,72 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 4,3% и составил 1,67 млн автомобилей.