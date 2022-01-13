Российский авторынок в 2022 году ждет стагнация

Локдаун весны 2020 г. во многом определил тенденции развития рынка на протяжении 2021 г., признал в своей презентации Штэрцель. По его словам, отложенный спрос затем способствовал быстрому восстановлению рынка на протяжении первых восьми месяцев 2021 г. Но затем общемировое снижение производства, дефицит микрочипов, проблемы с логистикой и прочие негативные тенденции привели к значительному сокращению предложения. Авторынок не смог полностью реализовать имеющийся потенциал роста, констатировал Штэрцель. Это видно и по прогнозам, которые давала АЕБ еще в середине 2021 г. Тогда ассоциация предполагала, что продажи автомобилей могут вырасти за год на 9,8%, восстановившись до уровня 2019 г.