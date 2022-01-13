Российский авторынок в 2022 году ждет стагнация

Российский авторынок в 2022 году ждет стагнацияПродажи новых легковых машин и LCV вырастут только на 3,3%, прогнозируют в АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам 2021 г. составили 1,67 млн автомобилей, сообщил 13 января 2022 г. на ежегодной пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава комитета автопроизводителей организации Томас Штэрцель. Это на 4,3% больше, чем в 2020 г., но на 5,1% меньше в сравнении с доковидным 2019 г. В последний докоронавирусный год на отечественном рынке было продано 1,76 млн новых легковых машин и LCV.
Локдаун весны 2020 г. во многом определил тенденции развития рынка на протяжении 2021 г., признал в своей презентации Штэрцель. По его словам, отложенный спрос затем способствовал быстрому восстановлению рынка на протяжении первых восьми месяцев 2021 г. Но затем общемировое снижение производства, дефицит микрочипов, проблемы с логистикой и прочие негативные тенденции привели к значительному сокращению предложения. Авторынок не смог полностью реализовать имеющийся потенциал роста, констатировал Штэрцель. Это видно и по прогнозам, которые давала АЕБ еще в середине 2021 г. Тогда ассоциация предполагала, что продажи автомобилей могут вырасти за год на 9,8%, восстановившись до уровня 2019 г.
Декабрь 2021 г. стал особенно неприятным сюрпризом для рынка. Месяц, традиционно считающийся благоприятным для продаж, на этот раз продемонстрировал провал на 20% в годовом выражении, следует из статистики АЕБ. В декабре в России было продано 133 470 новых легковых автомобилей и LCV.
Из первой пятерки лидеров рынка лишь Toyota смогла увеличить продажи в декабре 2021 г. на 13% до 10 369 машин. Продажи «АвтоВАЗа» упали на 27% до 29 919 автомобилей, Kia – на 22% до 15 531 единицы. Renault показал снижение на 1% до 12 049 штук, а Hyundai провалилась более чем вдвое – до 7591 машины.
Причиной особенно сильного снижения исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов называет высокую базу декабря 2020 г. Тогда продажи составили 166 666 машин и оказались хоть и ниже, чем в декабре 2019 г., но рынок уже активно восстанавливался из–за реализации отложенного ковидом спроса.
По итогам 2021 г. крупные автоконцерны все же вышли на небольшой рост продаж по сравнению с 2020 г. «АвтоВАЗ» смог увеличить реализацию машин на 2% до 350 714 штук, Kia – также на 2% до 205 801 автомобилей, рост продаж Hyundai составил 3% до 167 331 штуки, Renault – тоже на 2% до 131 552 единиц. Реализация машин Toyota выросла сразу на 7% до 97 941 штуки.
Традиционно резко росли и продажи китайских брендов, которые лучше других автоконцернов справляются с нехваткой микроэлектронных компонентов («Ведомости» подробно рассказывали об этом феномене 6 и 7 декабря 2021 г.). Haval показала рост реализации на 125% до 39 125 автомобилей, Chery – на 224% до 37 118 штук, Geely – на 59% до 24 587 машин. Лидер среди китайских марок в России Haval (бренд Great Wall Motor) за год перебрался с 16-го на 12–е место по продажам.
Среди других тенденций на авторынке 2021 г. АЕБ отмечает продолжение снижения доли сегмента С, иначе называемого «гольф–класс», с 14,78 до 14% и рост сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV – sport utility vehicle).
Также ассоциация отметила стабильный спрос на коммерческие автомобили. «Рынок LCV показал лучшую динамику по сравнению с авторынком в целом. Небольшое снижение продаж по сравнению с прошлым годом отмечено только в IV квартале», – говорит Штэрцель. В 2021 г. было продано 130 691 LCV, что на 17% больше по сравнению с 2020 г., следует из данных АЕБ. Лидером рынка осталась российская «Газель» от группы ГАЗ (47 032 машины), на втором месте с более чем двукратным отставанием Ford Transit (20 840), третья строчка у семейства классических автомобилей УАЗ (11 884 штуки).
Еще одним трендом 2021 г. стал рост продаж электромобилей, которые тем не менее по–прежнему на фоне всего рынка остаются на уровне статистической погрешности. АЕБ впервые стала приводить статистику по электрокарам в 2021 г. по России и насчитала 1001 такой автомобиль. Это в 2,6 раза больше, чем в 2020 г.
Сегмент электромобилей показал стремительный рост в первые три квартала благодаря применению нулевой ставки импортной пошлины, уверен Штэрцель. Этот льготный режим истек в 2021 г., и, поскольку страны ЕАЭС так и не смогли договориться о его продлении (Россия была против), с 1 января 2022 г. электромобили ввозятся по общим правилам со ставкой пошлины 15%. Это приведет к замедлению развития электрозарядной инфраструктуры и спроса на этот вид транспортных средств, уверены в АЕБ.
По итогам 2021 г. в России произведено более 1,5 млн автомобилей всех видов, говорил журналистам 12 января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Это на 10% больше по сравнению с 2020 г., когда было выпущено 1,4 млн машин. Данные ведомства основаны на предварительных расчетах АО «Электронный паспорт», которое является администратором системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России. Но их начали выдавать взамен бумажных ПТС в обязательном порядке лишь с ноября 2020 г., поэтому данных для сопоставления с 2019 г. у «Электронного паспорта» нет.
Росстат за 2019 г. зафиксировал почти 1,7 млн автомобилей, произведенных в России. Это значение включает легковые, грузовые и автобусы разной массы. Оно на 12% больше по сравнению с тем объемом, который приводит Мантуров по итогам 2021 г.
Комитет автопроизводителей АЕБ ожидает в 2022 г. небольшой рост рынка на уровне 3,3% до 1,722 млн легковых автомобилей и LCV, сказал Штэрцель. Он предполагает, что основные негативные факторы – проблемы с микрочипами, сокращение производства, нарушение цепочек поставок – не будут устранены в течение большей части 2022 г. Доля импорта из–за этого будет продолжать снижаться. В ассоциации исходят из того, что геополитическая ситуация не ухудшится и не будет принято новых санкций на внешнеторговую деятельность в отношении России.
«С 2015 г. российский авторынок остается достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1,4 млн до 1,8 млн автомобилей. Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается», – констатировал Штэрцель.
Среди актуальных в 2022 г. для отрасли вопросов Штэрцель отметил необходимость повышения порогового значения «налога на роскошь» для автомобилей. Сейчас он распространяется на машины дороже 3 млн руб. в виде повышающего коэффициента транспортного налога. Но цены на новые легковушки за прошлый год подскочили на четверть, не считая дилерских наценок, сообщал «Автостат». В результате под этот налог попало множество автомобилей, в действительности не относящихся к категории роскошных.
Удалов из «Автостата» согласился с ним, отмечая, что основным фактором, оказывающим влияние на рынок в 2022 г., будет дефицит микроэлектроники. По его оценке, эта проблема может разрешиться не ранее второй половины года. Базовый прогноз агентства на 2022 г. предполагает снижение продаж новых легковых машин на 3% относительно 2021 г. Оптимистичный прогноз предполагает рост легкового рынка на 5%, а пессимистичный – снижение на 11%.