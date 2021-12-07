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Почему китайский автопром в России не заметил кризиса полупроводников

Автобренды из КНР наращивают продажи на падающем рынке
Денис Ильюшенков
Bobby Yip / Reuters

Китайские автоконцерны в России явно нашли способы справиться с проблемой дефицита полупроводниковых компонентов, которая обрушила рынок во второй половине 2021 г. Общие продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре 2021 г. составили только 125 466 единиц, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 20,4%, или на 32 114 машин, меньше по сравнению с ноябрем 2020 г. Сходные или даже бо́льшие темпы падения демонстрировало большинство крупных участников рынка. Лидер сегмента «АвтоВАЗ» снизил продажи на 31% до 26 373 шт., Kia – на 31% до 14 514 машин, Hyundai – на 17% до 14 395 автомобилей, Renault – на 15% до 11 837 шт., Toyota – на 7% до 7606 автомобилей.

По итогам 11 месяцев 2021 г. продажи продолжают находиться в положительной зоне благодаря хорошему первому полугодию. С января по ноябрь 2021 г. в России продали 1,44 млн новых легковых автомобилей и LCV, что на 6,9% превышает аналогичный показатель годичной давности, следует из данных АЕБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных