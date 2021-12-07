Почему китайский автопром в России не заметил кризиса полупроводников

Китайские автоконцерны в России явно нашли способы справиться с проблемой дефицита полупроводниковых компонентов, которая обрушила рынок во второй половине 2021 г. Общие продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре 2021 г. составили только 125 466 единиц, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 20,4%, или на 32 114 машин, меньше по сравнению с ноябрем 2020 г. Сходные или даже бо́льшие темпы падения демонстрировало большинство крупных участников рынка. Лидер сегмента «АвтоВАЗ» снизил продажи на 31% до 26 373 шт., Kia – на 31% до 14 514 машин, Hyundai – на 17% до 14 395 автомобилей, Renault – на 15% до 11 837 шт., Toyota – на 7% до 7606 автомобилей.