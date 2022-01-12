Почему «АвтоВАЗ» начал терять долю рынка

«Причина того, что «АвтоВАЗ» слегка проиграл долю рынка не в том, что спрос на их машины снизился. Причина – в проблемах с поставками комплектующих, микроэлектроники. Сейчас спрос есть, стоит вопрос – могут ли производители его удовлетворить», – сказал «Ведомостям» аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По прогнозу эксперта, динамика продаж «АвтоВАЗа» в 2022 г. не будет сильно отличаться от динамики рынка и сохранится на уровне 2021 г. «По рынку мы увидим небольшое проседание в первом полугодии из-за высокой базы и сохраняющихся проблем с поставками комплектующих. По итогам всего года рынок останется плюс-минус на уровне 2021 г. и "АвтоВАЗ" покажет примерно такую же динамику», – считает Беспалов.