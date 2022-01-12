Почему «АвтоВАЗ» начал терять долю рынка

Почему «АвтоВАЗ» начал терять долю рынкаНо Lada Vesta и Granta остались самыми популярными машинами в России
«АвтоВАЗ» продал в России в 2021 г. 350 714 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с 2020 г. Об этом рассказал журналистам 12 января исполнительный вице–президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне. Весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России, по оценке «АвтоВАЗа», за 2021 г. вырос на 5% до 1,68 млн машин. Соответственно, рыночная доля компании снизилась на 0,6 п. п. до 20,9%.
Моделью–лидером российского рынка, по оценке «АвтоВАЗа», стала Lada Vesta. Автомобиль разошелся тиражом 113 698 единиц, доля рынка составила 6,8% (+0,1 п. п. к 2020 г.). На втором месте Lada Granta. В 2021 г. в России было продано 111 430 таких машин, доля рынка модели составила 6,7%, снизившись на 1,2 п. п. к предыдущему году. Это произошло из–за дефицита микрочипов, с которым столкнулись «АвтоВАЗ» и другие автопроизводители, следует из презентации компании (есть у «Ведомостей»).
Также в 2021 г. «АвтоВАЗ» продал 50 114 Lada Largus, 51 242 автомобилей семейства Niva и 12 696 коммерческих машин Lada на различных шасси, следует из презентации.
«АвтоВАЗ» первым из российских автоконцернов в 2021 г. ощутил на себе глобальный дефицит микроэлектронных компонентов. Завод в Тольятти приостанавливал сборку летом и осенью из-за нехватки микрочипов Bosch. Опрошенные «Ведомостями» автодилеры говорили тогда, что эти внеплановые паузы привели к дефициту самых популярных моделей Granta и Vesta. Автомобили Lada Vesta собирает подразделение «АвтоВАЗа» в Ижевске. Этот завод в 2021 г. не простаивал из–за дефицита компонентов для сборки, в отличие от линии по выпуску Granta в Тольятти.
Из–за дефицита чипов автоконцерн со второй половины сентября временно перестал оснащать выпускаемые автомобили модулями вызова экстренных служб «Эра Глонасс». Дилеры марки говорили, что «АвтоВАЗ» уведомил продавцов о необходимости заключать с клиентами дополнительное соглашение о том, что эти модули доустановят не позднее середины 2022 г.
Кроме этого, «АвтоВАЗ» планировал с середины ноября 2021 г. обязать дилеров продавать машины только с допоборудованием с завода – чтобы поддержать продажи. ФАС тогда пояснила, что это означает ввод новых комплектаций автомобилей, т. е. никаких запретов на продажу машин без нового оборудование не планируется.
По оценке Морне, ситуация с дефицитом микроэлектронных компонентов должна улучшиться ко второму полугодию 2022 г.
Говоря о том, каким может быть авторынок в 2022 г., Морне отметил, что сложно назвать конкретные цифры, поскольку очень много параметров будет влиять на него. «То, что мы сейчас предварительно осторожно чувствуем, что может быть небольшой рост до 1,75 млн штук. Это такой базовый прогноз», – сказал топ–менеджер. Он не раскрыл данные о прогнозных продажах Lada в 2022 г., но отметил, что основная задача компании – сохранение доли рынка не менее 20%.
«Причина того, что «АвтоВАЗ» слегка проиграл долю рынка не в том, что спрос на их машины снизился. Причина – в проблемах с поставками комплектующих, микроэлектроники. Сейчас спрос есть, стоит вопрос – могут ли производители его удовлетворить», – сказал «Ведомостям» аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По прогнозу эксперта, динамика продаж «АвтоВАЗа» в 2022 г. не будет сильно отличаться от динамики рынка и сохранится на уровне 2021 г. «По рынку мы увидим небольшое проседание в первом полугодии из-за высокой базы и сохраняющихся проблем с поставками комплектующих. По итогам всего года рынок останется плюс-минус на уровне 2021 г. и "АвтоВАЗ" покажет примерно такую же динамику», – считает Беспалов.