Mercedes отзовет в России более 1000 автомобилей из-за подушек безопасности

В конце декабря 2021 г. стало известно, что «Тойота мотор» — официальный представитель Toyota на российском рынке — отзовет 9916 автомобилей Toyota Venza из-за возможного дефекта датчика подушки безопасности в двери водителя. Тогда в Росстандарте пояснили, что из-за возможной проблемы с проводами датчика системы пассивной безопасности при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться.