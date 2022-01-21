Mercedes отзовет в России более 1000 автомобилей из-за подушек безопасности
Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке — «Мерседес-Бенц Рус» — отзывает 1082 автомобиля S-Class (тип 223), реализованных в 2021 г. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Как указано в заявлении, из-за особенностей программного обеспечения блок распознавания пассажира на переднем сиденье может быть деактивирован после выключения двигателя. «В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что компания проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
В конце декабря 2021 г. стало известно, что «Тойота мотор» — официальный представитель Toyota на российском рынке — отзовет 9916 автомобилей Toyota Venza из-за возможного дефекта датчика подушки безопасности в двери водителя. Тогда в Росстандарте пояснили, что из-за возможной проблемы с проводами датчика системы пассивной безопасности при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться.