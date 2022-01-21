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Mercedes отзовет в России более 1000 автомобилей из-за подушек безопасности

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Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке — «Мерседес-Бенц Рус» — отзывает 1082 автомобиля S-Class (тип 223), реализованных в 2021 г. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Как указано в заявлении, из-за особенностей программного обеспечения блок распознавания пассажира на переднем сиденье может быть деактивирован после выключения двигателя. «В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что компания проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В конце декабря 2021 г. стало известно, что «Тойота мотор» — официальный представитель Toyota на российском рынке — отзовет 9916 автомобилей Toyota Venza из-за возможного дефекта датчика подушки безопасности в двери водителя. Тогда в Росстандарте пояснили, что из-за возможной проблемы с проводами датчика системы пассивной безопасности при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться.

Ранее по теме: Toyota отозвала из России почти 10 000 авто из-за подушек безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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