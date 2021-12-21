Toyota отозвала из России почти 10 000 авто из-за подушек безопасности

Из-за возможной проблемы с проводами датчика системы пассивной безопасности при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться. «Тойота мотор» предупредила владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Все работы будут бесплатными, подчеркнули в Росстандарте.