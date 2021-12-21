Toyota отозвала из России почти 10 000 авто из-за подушек безопасности
Официальный представитель Toyota на российском рынке — «Тойота мотор» — отзывает 9916 автомобилей Toyota Venza из-за возможного дефекта датчика подушки безопасности в двери водителя, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 31 мая 2013 г. по 3 марта 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению на сайте организации.
«На всех транспортных средствах, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и, при необходимости, его замена», — говорится в сообщении.
Из-за возможной проблемы с проводами датчика системы пассивной безопасности при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться. «Тойота мотор» предупредила владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Все работы будут бесплатными, подчеркнули в Росстандарте.