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«Автостат» сообщил о падении продаж люксовых автомобилей в России на 16%

Ведомости

Количество купленных в прошлом году в России новых автомобилей сегмента Luxury сократилось на 16% относительно 2020 г. — до 931 штуки, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», основанном на данных компании «Электронный паспорт» (создано в структуре ГК «Ростех»).

Наибольшая доля — 35% — приобретенных в 2021 г. люксовых авто пришлась на Bentley: россияне приобрели 326 таковых — на 9% больше, чем в 2020 г. Из них самым высоким спросом пользовалась модель Bentayga: граждане купили 192 таких внедорожника.

Следующей по популярности стала марка Rolls-Royce. За прошлый год в России купили 261 машину этого бренда — на 31% больше, чем в предыдущий период. В общей структуре люксовых транспортных средств на Rolls-Royce пришлись 28%. 

Еще примерно 19% у Lamborghini. В 2021 г. в России купили 174 таких автомобиля, что на четверть превышает значение 2020 г.

При этом на 83% — до 66 штук — упали продажи Mercedes-Benz Maybach S-Class, а на 90% до пяти штук — Maserati. Продажи Ferrari выросли на 90%, а Aston Martin — в 4,9 раза — до 55 и 44 штук соответственно. 

Ранее «Ассоциация европейского бизнеса» сообщила, что в 2021 г. в России продали 1,67 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В годовом выражении показатель вырос на 4,3%. При этом в январе 2022 г. продажи упали на 3,7% до 91 662 штук.

Сегодня ВТБ сообщил, что в топ-5 марок машин, на которые россияне чаще всего берут кредиты, вошли Lada, Kia, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Годом ранее последняя занимала четвертую позицию, а на пятом месте была Skoda.

Ранее по теме: ВТБ сообщил о росте объема автокредитования в России на четверть в январе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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