«Автостат» сообщил о падении продаж люксовых автомобилей в России на 16%
Количество купленных в прошлом году в России новых автомобилей сегмента Luxury сократилось на 16% относительно 2020 г. — до 931 штуки, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», основанном на данных компании «Электронный паспорт» (создано в структуре ГК «Ростех»).
Наибольшая доля — 35% — приобретенных в 2021 г. люксовых авто пришлась на Bentley: россияне приобрели 326 таковых — на 9% больше, чем в 2020 г. Из них самым высоким спросом пользовалась модель Bentayga: граждане купили 192 таких внедорожника.
Следующей по популярности стала марка Rolls-Royce. За прошлый год в России купили 261 машину этого бренда — на 31% больше, чем в предыдущий период. В общей структуре люксовых транспортных средств на Rolls-Royce пришлись 28%.
Еще примерно 19% у Lamborghini. В 2021 г. в России купили 174 таких автомобиля, что на четверть превышает значение 2020 г.
При этом на 83% — до 66 штук — упали продажи Mercedes-Benz Maybach S-Class, а на 90% до пяти штук — Maserati. Продажи Ferrari выросли на 90%, а Aston Martin — в 4,9 раза — до 55 и 44 штук соответственно.
Ранее «Ассоциация европейского бизнеса» сообщила, что в 2021 г. в России продали 1,67 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В годовом выражении показатель вырос на 4,3%. При этом в январе 2022 г. продажи упали на 3,7% до 91 662 штук.