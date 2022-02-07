«Автостат» сообщил о падении продаж люксовых автомобилей в России на 16%

Ранее «Ассоциация европейского бизнеса» сообщила, что в 2021 г. в России продали 1,67 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В годовом выражении показатель вырос на 4,3%. При этом в январе 2022 г. продажи упали на 3,7% до 91 662 штук.