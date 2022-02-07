ВТБ сообщил о росте объема автокредитования в России на четверть в январе

Сейчас на российском рынке сохраняется дефицит новых машин, отметили аналитики. В связи с этим стал расти спрос населения на автомобили с пробегом. Только в ВТБ за месяц граждане оформили кредиты на подобные транспортные средства на 986 млн руб., что на 30% превышает результат января 2021 г. В то же время объем ссуд на новые машины, наоборот, упал на 20%, составив 5,1 млрд руб.