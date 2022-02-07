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Финансы

ВТБ сообщил о росте объема автокредитования в России на четверть в январе

Ведомости

Общий объем автокредитов, оформленных россиянами в январе, составил 75 млрд руб., что на 24% превышает значение того же месяца 2021 г., сообщила пресс-служба ВТБ.

Средний размер ссуды за это время вырос на 50% и превысил 1,4 млн руб. В топ-5 марок, пользующихся наибольшим спросом у граждан, вошли Lada, Kia, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Годом ранее последняя занимала четвертую позицию, а на пятом месте была Skoda.

Сейчас на российском рынке сохраняется дефицит новых машин, отметили аналитики. В связи с этим стал расти спрос населения на автомобили с пробегом. Только в ВТБ за месяц граждане оформили кредиты на подобные транспортные средства на 986 млн руб., что на 30% превышает результат января 2021 г. В то же время объем ссуд на новые машины, наоборот, упал на 20%, составив 5,1 млрд руб.

Давление на автомобильный рынок в России оказывают также подорожание машин и рост ставок по кредитам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка, отметил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. Однако во второй половине 2022 г. ситуация улучшится, считают в госбанке. 

 «Во втором полугодии мы ожидаем улучшения динамики продаж, в результате чего по итогам всего 2022 года, согласно нашим оценкам, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения должна также способствовать замедлению роста цен на новые автомобили», — сказал аналитик ВТБ Капитала Владимир Беспалов.

По данным «Ассоциации европейского бизнеса», объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе снизился на 3,7% в годовом выражении — до 91 662 штук. При этом по итогам всего 2021 г. относительно 2020 г. зафиксирован рост на 4,3% до 1,67 млн машин.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что объем автокредитования в России в прошлом году впервые превысил 1 трлн руб., увеличившись до 1,11 трлн руб. Это на 45,6% больше по сравнению с 2020 г.

Ранее по теме: Объем выданных автокредитов в России впервые превысил 1 трлн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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