Объем выданных автокредитов в России впервые превысил 1 трлн рублей

В 2021 г. в России, по данным НБКИ, было выдано чуть более миллиона кредитов на покупку автомобиля. Это второй результат за всю историю наблюдений — больше было только в 2013 г., когда количество выданных автокредитов составило 1,1 млн. В агентстве также отмечают значительный рост спроса на автокредиты в прошлом году: граждане подали 7,46 млн заявок на такие займы, что на 29,2% больше, чем годом ранее.