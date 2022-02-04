Объем выданных автокредитов в России впервые превысил 1 трлн рублей
Объем выданных россиянам кредитов на покупку автомобилей в 2021 г. впервые превысил 1 трлн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) на основе данных от 4000 кредиторов. Общая сумма автокредитов на новые и подержанные автомобили в прошлом году достигла 1,11 трлн руб. Это на 45,6% больше по сравнению с 2020 г., тогда этот показатель составил 768,8 млрд. руб.
Больше всего автокредитов в денежном выражении выдали в Москве (138,6 млрд руб.), Московской области (88,6 млрд руб.), Санкт-Петербурге (77,4 млрд руб.), а также Краснодарском крае (57 млрд) и Татарстане (43,7 млрд). Наибольший прирост объема выданных кредитов среди 30-регионов лидеров был зафиксирован в Краснодарском крае (+82,1% по сравнению с 2020 г.), Ставрополье (+69%), Иркутской области (+68,1%), Красноярском крае (+64,7%) и Подмосковье (+61,5%). В Москве этот показатель вырос за год на 57,4%, в Санкт-Петербурге — на 46,6%.
«Во второй половине года было отмечено некоторое сокращение количества выданных автокредитов при одновременном росте среднего чека по ним, что, в итоге, привело к рекордным значениям годового объема выданных автокредитов», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он объяснил это продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием госпрограммы льготного автокредитования в первом полугодии, а также ужесточением кредитной политики банков. В качестве положительного фактора он отметил серьезное развитие автокредитования на вторичном рынке.
В 2021 г. в России, по данным НБКИ, было выдано чуть более миллиона кредитов на покупку автомобиля. Это второй результат за всю историю наблюдений — больше было только в 2013 г., когда количество выданных автокредитов составило 1,1 млн. В агентстве также отмечают значительный рост спроса на автокредиты в прошлом году: граждане подали 7,46 млн заявок на такие займы, что на 29,2% больше, чем годом ранее.
Согласно расчетам Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2021 г. выросли на 4,3% по сравнению с 2020 г. и составили 1,67 млн шт. Ассоциация прогнозирует небольшой рост продаж по итогам текущего года на 3,3%, до 1,72 млн.