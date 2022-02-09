Hyundai и Kia отозвали 500 000 автомобилей в США из-за риска возгорания
Автопроизводители выявили растущий риск возгорания моторного отсека, даже если транспортное средство выключено. Точная причина неисправности неизвестна, однако производители считают, что электрический компонент антиблокировочной тормозной системы может вызвать внутреннее короткое замыкание, говорится в заявлении американского ведомства.
Водителям, которым пришло уведомление о неисправности, было рекомендовано парковать свои автомобили снаружи и подальше от других транспортных средств из-за повышенного риска самопроизвольного возгорания.
Hyundai отозвал 357 830 автомобилей, в том числе внедорожники Santa Fe, выпущенные в 2016–2019 гг., а также и внедорожники Tucson, выпущенные в 2014–2015 гг. Kia отозвала 126 747 автомобилей, включая внедорожник Sportage 2016 г. выпуска и седаны K900, выпущенные в период с 2016 по 2018 гг.