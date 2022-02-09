Hyundai и Kia отозвали 500 000 автомобилей в США из-за риска возгорания

Hyundai отозвал 357 830 автомобилей, в том числе внедорожники Santa Fe, выпущенные в 2016–2019 гг., а также и внедорожники Tucson, выпущенные в 2014–2015 гг. Kia отозвала 126 747 автомобилей, включая внедорожник Sportage 2016 г. выпуска и седаны K900, выпущенные в период с 2016 по 2018 гг.