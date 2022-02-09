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Hyundai и Kia отозвали 500 000 автомобилей в США из-за риска возгорания

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Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia отозвали в США около 500 000 автомобилей из-за риска самопроизвольного возгорания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США. 

Автопроизводители выявили растущий риск возгорания моторного отсека, даже если транспортное средство выключено. Точная причина неисправности неизвестна, однако производители считают, что электрический компонент антиблокировочной тормозной системы может вызвать внутреннее короткое замыкание, говорится в заявлении американского ведомства.

Водителям, которым пришло уведомление о неисправности, было рекомендовано парковать свои автомобили снаружи и подальше от других транспортных средств из-за повышенного риска самопроизвольного возгорания. 

Hyundai отозвал 357 830 автомобилей, в том числе внедорожники Santa Fe, выпущенные в 2016–2019 гг., а также и внедорожники Tucson, выпущенные в 2014–2015 гг. Kia отозвала 126 747 автомобилей, включая внедорожник Sportage 2016 г. выпуска и седаны K900, выпущенные в период с 2016 по 2018 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных