В России с 1 сентября отменят треть обязательных проверок при техосмотре авто
Правительство упростило правила техосмотра транспортных средств, сократив количество обязательных проверок с 82 до 55 пунктов. Действие постановления распространяется на легковые автомобили, автобусы и грузовики, оно вступает в силу 1 сентября 2022 г.
В частности, исключены требования проверки:
повреждения и коррозии тормозных трубок;
уровня шума работы выпускной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло;
наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки;
работы штатного противоугонного устройства;
наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера.
Постановление также вводит новые параметры проверки. Так, с 1 сентября при диагностике двигателя будет проверяться «подсос воздуха» (как отмечает «Коммерсантъ», вероятно, речь идет о проверке герметичности впускного коллектора) или утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и др.).
В конце прошлого года в России был принят закон, который отменил обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Он касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях — их владельцам больше не нужно получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.
Техосмотр остался обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также сменить собственника.