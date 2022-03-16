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Авто

В России с 1 сентября отменят треть обязательных проверок при техосмотре авто

Ведомости

Правительство упростило правила техосмотра транспортных средств, сократив количество обязательных проверок с 82 до 55 пунктов. Действие постановления распространяется на легковые автомобили, автобусы и грузовики, оно вступает в силу 1 сентября 2022 г.

В частности, исключены требования проверки:

  • повреждения и коррозии тормозных трубок;

  • уровня шума работы выпускной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло;

  • наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки;

  • работы штатного противоугонного устройства;

  • наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера.

Постановление также вводит новые параметры проверки. Так, с 1 сентября при диагностике двигателя будет проверяться «подсос воздуха» (как отмечает «Коммерсантъ», вероятно, речь идет о проверке герметичности впускного коллектора) или утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и др.).

В конце прошлого года в России был принят закон, который отменил обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Он касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях — их владельцам больше не нужно получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Техосмотр остался обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также сменить собственника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных