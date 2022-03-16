В России с 1 сентября отменят треть обязательных проверок при техосмотре авто

В конце прошлого года в России был принят закон, который отменил обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Он касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях — их владельцам больше не нужно получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.