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В России могут временно разрешить выпуск авто всех экологических классов

Ведомости

Правительство России планирует временно разрешить выпускать в стране автомобили всех экологических классов, включая «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления кабмина о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Документ призван упростить требования к автомобилям в РФ.

На время действия «особого порядка» предлагается разрешить производство легковых авто, LCV и грузовиков с бензиновыми двигателями любого экономического класса. Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями класс должен быть выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3». При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, будет обязательно, если это предусмотрено конструкцией.

Отмечается, что инициатива касается только крупных отечественных автоконцернов, на которых работает более 5000 человек, а также производителей полуприцепов, электробусов либо попавших под санкции компаний. По словам собеседников газеты, требования распространяются на автомобили, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. Сейчас документ находится в аппарате правительства, в него вносят заключительные правки.

Согласно действующему техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу «Евро-5» и выше. С этим возникли сложности после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника издания, производители собрали около 5000 машин, которые не могут поступить на рынок из-за несоответствия регламенту. В частности, «Камаз» в марте начал выпускать грузовики с двигателями «Евро-2», но пока не имеет права их продать.

В Европе, США и Японии стандарт «Евро-0» действовал до 1992 г., Евро-1 — до 1995 г. Россия ввела стандарт «Евро-2» только в 2002 г., запретив к ввозу машины ниже этого класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных