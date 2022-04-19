В России могут временно разрешить выпуск авто всех экологических классов

На время действия «особого порядка» предлагается разрешить производство легковых авто, LCV и грузовиков с бензиновыми двигателями любого экономического класса. Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями класс должен быть выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3». При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, будет обязательно, если это предусмотрено конструкцией.