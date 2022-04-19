В России могут временно разрешить выпуск авто всех экологических классов
Правительство России планирует временно разрешить выпускать в стране автомобили всех экологических классов, включая «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления кабмина о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Документ призван упростить требования к автомобилям в РФ.
На время действия «особого порядка» предлагается разрешить производство легковых авто, LCV и грузовиков с бензиновыми двигателями любого экономического класса. Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями класс должен быть выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3». При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, будет обязательно, если это предусмотрено конструкцией.
Отмечается, что инициатива касается только крупных отечественных автоконцернов, на которых работает более 5000 человек, а также производителей полуприцепов, электробусов либо попавших под санкции компаний. По словам собеседников газеты, требования распространяются на автомобили, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. Сейчас документ находится в аппарате правительства, в него вносят заключительные правки.
Согласно действующему техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу «Евро-5» и выше. С этим возникли сложности после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, пишет «Коммерсантъ».
По словам источника издания, производители собрали около 5000 машин, которые не могут поступить на рынок из-за несоответствия регламенту. В частности, «Камаз» в марте начал выпускать грузовики с двигателями «Евро-2», но пока не имеет права их продать.
В Европе, США и Японии стандарт «Евро-0» действовал до 1992 г., Евро-1 — до 1995 г. Россия ввела стандарт «Евро-2» только в 2002 г., запретив к ввозу машины ниже этого класса.