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Обновленная Lada Niva Legend будет стоить около 800 000 рублей

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Трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 будет стоить около 800 000 руб., сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

«LADA объявляет о начале продаж трёхдверного внедорожника LADA NIVA Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 руб. по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 руб. без ее использования», — рассказали в компании.

13 июля «АвтоВАЗ» сообщил, что возобновляет производство Niva Legend в комплектации Classic’22, которая была разработана с максимально возможной локализацией автомобиля. 20 июля компания рассказала, что планирует произвести не менее 1800 автомобилей Lada Largus из компонентов, накопленных на складах. Внедорожник будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплением для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями и бортовым компьютером.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявлял, что обновленная Lada Niva будет импортозамещена на 95%. К концу лета ожидается, что «АвтоВАЗ» будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic 2022.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных