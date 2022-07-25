Обновленная Lada Niva Legend будет стоить около 800 000 рублей

13 июля «АвтоВАЗ» сообщил, что возобновляет производство Niva Legend в комплектации Classic’22, которая была разработана с максимально возможной локализацией автомобиля. 20 июля компания рассказала, что планирует произвести не менее 1800 автомобилей Lada Largus из компонентов, накопленных на складах. Внедорожник будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплением для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями и бортовым компьютером.