Обновленная Lada Niva Legend будет стоить около 800 000 рублей
Трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 будет стоить около 800 000 руб., сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».
«LADA объявляет о начале продаж трёхдверного внедорожника LADA NIVA Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 руб. по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 руб. без ее использования», — рассказали в компании.
13 июля «АвтоВАЗ» сообщил, что возобновляет производство Niva Legend в комплектации Classic’22, которая была разработана с максимально возможной локализацией автомобиля. 20 июля компания рассказала, что планирует произвести не менее 1800 автомобилей Lada Largus из компонентов, накопленных на складах. Внедорожник будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплением для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями и бортовым компьютером.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявлял, что обновленная Lada Niva будет импортозамещена на 95%. К концу лета ожидается, что «АвтоВАЗ» будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic 2022.
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